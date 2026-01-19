李運慶一家挨轟「把洪詩當傭」 陳沂批：管太多！

網紅陳沂（右）針對洪詩照顧公公事件引發爭議發聲。（圖／翻攝自洪詩IG、陳沂臉書）





台灣男星李運慶與女星洪詩於2023年結婚，李運慶的哥哥李運泰為感謝弟媳洪詩協助照顧失智父親，在去年的10月發布一篇長文分享心情，卻意外引發爭議。部分網友質疑李運泰將照顧責任轉嫁給洪詩，甚至批評其把弟媳當成傭人。對此，網紅陳沂看不下去，發文直言：「未免也管太多了吧？」。

感謝弟媳照顧父親反遭轟：太父權！

李運泰去年10月2日於社群平台發文，以「想要謝謝我的弟媳洪詩」開頭，指出洪詩是個善良、單純的女生。他提到，父親行動不便加上失智症，需要有人照顧。讓他意外的是，當時洪詩與弟弟僅在交往初期，她就願意親自協助父親日常生活起居。李運泰稱讚洪詩一直將父親當作自己的家人般照顧，從未表現出任何不悅。

廣告 廣告

不過，近日有網友翻出這篇貼文，質疑李運泰未盡責任，還將父親交由弟弟與弟媳照顧，網稱這是「自我感動的故事」，並心疼洪詩：「她也是別人的寶貝女兒欸」，又將此篇文章推上來掀起討論。此貼文再度引發討論。對此，洪詩、李運慶與李運泰均出面澄清，表示家中照顧安排本就有分工，並向網友道歉，說明當時發文用詞不夠妥當。

她看不下去怒批：女權也管太多？

對於此次風波，網紅陳沂在臉書發文指出，李運泰當初發布的文章，本意只是為了感謝洪詩，卻被部分網友解讀成充滿父權、把媳婦當作免費看護，甚至有人認為洪詩是用犧牲換取「好媳婦形象」。這些言論讓陳沂忍不住怒批：「女權人士未免也管太多了吧？」

陳沂在貼文中指出，現代部分女權人士總是將女性視為被壓迫、受委屈的一方。她反問：「到底關妳們什麼事啊？」並批評部分女權行為彷彿「古代三姑六婆再進化」，從生育到穿著總有意見。陳沂強調：「女權最讓人討厭的，就是整天把女生放在受害者的位置，藉此想拿各種紅利，只享受不付出。」



【更多東森娛樂報導】

●玖壹壹春風自爆車禍 他PO車牌急尋人：也沒有叫警察

●A-Lin才爆19年婚變！唱失戀情歌淚崩道歉：曾那麼愛你

●洪詩為失智公公把屎把尿 李運慶揭真相反擊：動個腦不難

