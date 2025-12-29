李運慶《豆腐媽媽》首演八點檔就挑戰「渣男」外遇王晴！正宮蘇晏霈全被蒙鼓裡

四季線上/綜合報導

民視八點檔《豆腐媽媽》近日熱播，收視率坐穩全國冠軍，劇中蘇晏霈與李運慶首次合作，就直接飾演夫妻並育有一位小孩，蘇晏霈透露：「能第一次合作就這麼快速、自然而然地產生對戲默契，真的很幸運。」

蘇晏霈表示，這幾次拍攝特別心疼她的角色房仲女王張育玲，事業成功卻在感情上受挫，原本全新呵護的先生周家軒（李運慶飾演）竟成傷害自己的對象，讓她在拍攝時情緒頗多。她也分享，劇中有不少突破以往的關鍵劇情，例如在職場上對同事不再隱忍，有事直接表達，也帶來更多角色層次。此外，她形容劇中的婆婆周陳碧霞（范瑞君飾演）常有令人啼笑皆非的行徑，「就像生活中和朋友聊到婆婆一樣，例如婆婆是老師，就會叫她要多讀書，或者要多喝補湯、催生，真的很有生活感。」

首次來到民視的李運慶則坦言，這次飾演的角色「渣到不行」，是個外遇男又靠老婆、媽媽養的藝術家，與劇中王晴飾演的王有美更有曖昧情節。李運慶笑說：「一開始接到這角色，還在想要怎麼揣摩這種心境，不過回到家看到兩個小孩，所有疲累都消散了，非常療癒。雖然拍攝時小孩可能在睡覺或出門時還沒醒，但這也是我努力工作的原動力。」

對於首次與蘇晏霈合作的感想，李運慶說：「晏霈非常專業，第一次合作就能自然對戲，真的很加分。我們在角色間的衝突和曖昧張力，也因為彼此信任而呈現得非常順暢。」

