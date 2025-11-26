李遠不敢看的遺書 因《大濛》而「了斷」

▲文化部長李遠參加電影「大濛」首映會。（圖／取自李遠臉書）

[NOWnews今日新聞] 以白色恐怖為背景的電影《大濛》在本屆金馬獎大放異彩，文化部長李遠昨（25）日出席電影首映會，他指出，自己已經期待這部片超過一年，但卻擔心會看到痛哭流涕，而猶豫不要再人多的場合觀賞，沒想到首映日期正好是三舅在白色恐怖時期，因被控罪叛亂罪槍決的日子，還沒有走進戲院眼眶就已泛淚。

李遠在臉書貼出73年前三舅絕筆遺書，並寫下「鷄已啼，霧未散——電影「大濛」和三舅黃梅的遺書」，在首映會後的心境。他說，自己從去年5月到文化部上班，就在期待《大濛》，但看過的人都說會哭得很慘，裡面的言行乍看有趣，但卻是傳遞無法承受痛苦，因此曾認為要在一個可以痛哭流涕的最後一排角落偷偷地欣賞，但後來聽了很多電影畫面、對白，決定盡可能把自己武裝起來後，出席首映會。

然而，首映日期恰好是73年前三舅被槍決的日子。李遠指出，自己雖已泛淚，但「彷彿是天意」，自己一直不敢看的遺書、文件，應該要有個了斷。李遠說，那年自己剛滿一歲，而此事就是家裡的「奇恥大辱」，大家都沒有再提，連自己大學時寫文章投稿，爸爸都還會扮演警總檢查文章。直到約2個月前，自己因為工作收到了三舅的遺書和相關文件，但卻一直放在公事包內不敢看，才在近日鼓起勇氣打開。

李遠表示，絕筆遺書字跡工整，除了少數塗改看不出臨刑前的慌亂，甚至還引經據典描述自己的心情，其中也寫到「鷄已經在啼，接近死亡只有幾個小時，回憶二十餘年來，就像做了一場夢，如今夢快醒了。」後續紀錄這樣寫著「李里光中四彈、倪永廷五彈、黃梅五彈、林祥熹四彈、歐陽宮斗五彈均當場斃命。」

李遠指出，電影結束時在自己準備的面紙都沒用上，但情緒卻是在離開戲院睡了一覺醒來後才來。「雖然我仍然拿著有三舅黃梅73年前寫的遺書和相關文件的公事包，繼續上班、下班，但是發覺公事包比過去輕了」。「大濛」這部電影中的把悲傷轉化為悲憫，用更溫柔的心呈現那個暴力無所不在的殘酷時代中小人物彼此的同情。

李遠說，「我心中學著電影中捧著哥哥骨灰回家的阿月唸的那些句子。我默默的說著『舅舅，我來晚了，真是對不起，也謝謝你忍受酷刑一年沒有牽連到我們，還得裝作若無其事的寫家書。現在我要帶你回家了，然後四處走走，看著你來不及看到的風景。台灣現在的風景和過去完全不一樣了啊。如果你有機會和我一樣經歷它的改變，你一定會很開心的。」

