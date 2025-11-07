李遠合體李洋催消費！文化幣、動滋券加碼 最高爽拿300點

文化部、運動部攜手推出「動滋青春Ｘ文化能量爆發」限時加碼，11月底前完成指定任務，即可獲得最多200點文化幣及100元青春動滋券的雙重回饋。文化部長李遠、運動部長李洋今（7）日以漫畫、羽球「會友」，宣告「遠洋合作」正式啟航，除了首波文化幣及青春動滋券加碼，將持續進行「亞洲在場－台灣與亞洲運動會」特展、「雙百萬運動漫畫徵選」等各項合作。

今日記者會，李遠特別送給李洋今年第16屆金漫獎「金漫大獎」狼七的作品《黎明前的回聲》，加上《一百萬次的揮棒》與《決勝球！Money Pitch！》等3本涵蓋青春、運動題材的漫畫。

現場李洋除了親自傳授羽球技巧給李遠，並特別送給李遠1個運動用品包，包含帽子、毛巾等，提醒李遠繁忙工作之餘，「別忘了運動」。2位部長也組隊與2位同學對打，雖然相較於李洋輕鬆的揮動羽球拍，李遠不僅落了好幾球，甚至差點絆倒，但是球場上充分展現出「從年輕到年長」的全民運動精神。

文化部表示，今年度針對16－22歲發放1200點、13－15歲試辦600點文化幣，共206萬人符合領取資格，至今領用率79％、領用金額超過13億元；運動部則發放16－22歲500點青春動滋券（約145萬人符合資格）。為鼓勵青年朋友加速領用2券，文化部及運動部共推出2波加碼任務，第1波針對13至22歲只要在今年1月1日至11月30日花完所領到的文化幣（13－15歲600點、16-－22歲1200點），就可以獲得加碼的100點文化幣。

第2波則是文化幣與青春動滋券的「合作加碼」，16歲至22歲青年，在11月30日前用完文化幣1200點，也用完11月1日加碼發放的「青春動滋券200元加碼券」，就可獲得100點文化幣及100元青春動滋券的雙重回饋。總計2波加碼能讓16歲至22歲同時花完「1200點文化幣」及「200元加碼青春動滋券」的青年，共獲得200點文化幣與100元青春動滋券。

文化部表示，2025年文化幣的領用期限即將於12月31日結束，除了文化幣及青春動滋券限時加碼外，獨立書店2點送1點、表演藝術青年席位「5折自由座」外「每張票加碼100點」回饋，以及國片「2點贈送1點」、「結伴看國片滿350點回饋100點」等優惠仍持續辦理。提醒還沒領取或尚有餘額的青年朋友，把握最後倒數2個月，趕快領用文化幣體驗青春的美好。各項文化幣訊息及優惠請參考「文化幣官網」。

