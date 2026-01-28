李遠宣布遠洋合作 文化部、運動部合辦「雙百萬運動漫畫徵選」起跑

當運動與文化合在一起時，可以激起民眾對於兩件事更大的參與熱情！文化部長李遠、運動部政務次長黃啟煌今（廿八）日共同主持國家漫畫博物館籌備處舉辦的「壘上有人：臺灣棒球漫畫的全力一擊」特展開幕暨遠洋合作「雙百萬運動漫畫徵選」起跑記者會。李部長表示，文化、體育的創作合作在電影方面，已經有《KANO》、《冠軍之路》的成功經驗，相信漫畫也能如同電影一般產生極大的感染力，經徵得運動部長李洋同意，文化部、運動部將各投入五百萬元，徵選五組漫畫家團隊進行運動漫畫合作。運動部政次黃啟煌表示，「壘上有人」代表的是一個機會，臺灣人對於棒球的情懷就是「好好給我一個機會，我要全力一擊」，運動部也很期待與文化部繼續合作。黃啟煌說，本次雙部會漫畫展及運動漫畫徵選的合作，除了開啟運動漫畫的新篇章，也期盼透過文化創意與運動產業的結合，激發大家做運動的動力。

本次「壘上有人」特展展覽作品不僅描繪球場上的技術與戰術，更細膩刻畫球員、球迷與時代背景交織而成的共同記憶。黃啟煌政次表示，「壘上有人」象徵著串聯攻勢、創造得分的最佳時機，正如臺灣體育運動文化與創作內容產業正迎向成長與拓展的新契機。他也提到，棒球早已不只是運動項目，而是深植於臺灣文化的集體情感，相信透過漫畫的視角，能再次喚醒國人心中的「棒球魂」。

運動部與文化部宣布啟動「雙百萬運動漫畫徵選活動」，將徵選出五組創作團隊，每組提供二百萬元獎補助金，由運動部與文化部各負擔一半，透過實質資源支持創作者深耕運動題材，徵選的作品不侷限於競技項目，而是期待創作者能描繪「參與運動」的意志與精神，無論是追求奧運殿堂的卓越表現，或是全民運動中自我超越的歷程，皆是重要的創作切入點，期盼藉此培育具備國際競爭力的運動文化 IP，為臺灣內容產業注入新動能。

運動部與文化部近年持續推動跨部會合作，包括去年的「青春動滋券與文化幣」加碼方案，鼓勵年輕世代同時接觸運動與文化；今年四月廿一日，運動部將與國立臺灣歷史博物館合作推出「亞洲在場」特展，持續拓展運動文化與社會溝通的可能性。這些合作顯示，當運動遇上文化，其影響力將更加溫柔而深遠，運動不應只存在於競技場上，而應成為全民生活的一部分。

「雙百萬運動漫畫徵選」採線上申請，運動部與文化部誠摯邀請更多漫畫創作者與運動愛好者踴躍參與「雙百萬」徵選計畫，歡迎有意投入運動漫畫創作出版的法人、公私立學校、事業或團體踴躍提案，徵選簡章及相關資訊，請參考文化部獎補助資訊網（https://grants.moc.gov.tw）。