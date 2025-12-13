李遠探視花榮家住民江添昌 贈急難慰助金

居住在花蓮榮家住民江添昌先生，曾經榮獲國家工藝獎三等獎及全國身心障礙者工藝競賽最優選獎，第四屆國家工藝獎以『春梅』獲選。昨（十三）日文化部長李遠於前來花蓮榮家主任游文勇陪同探視江先生及致贈急難慰助金。

文化部部長李遠，率領部長室蔡秘書、陳美蘭科長、隨扈及公關組人員，偕同國立臺灣工藝研究發展中心副主任江瑞燐、組長蔡體智等七位同仁，蒞臨花蓮榮家，專程前往關懷訪慰松柏堂住民江添昌先生。

李遠部長高度肯定江師傅在漆藝上的成就與精神，表示他不僅是臺灣工藝界的重要力量，更以生命故事激勵人心，文化部將持續獎勵與支持。花蓮榮家主任游文勇表示，江添昌以行動詮釋榮民精神，是花蓮榮家引以為傲的典範，也是社會的勵志榜樣。

江添昌『春梅』獲選作品以黑添為底，蛋殼貼附表現梅花的姿態，再以乾添粉堆起紅梅，並以金粉描邊為襯托。黑與白的對比、蛋殺與金粉價值的對比，都顯得饒富趨味！造型雖傳統，但紋飾圖案佈局確實能呈現主題意涵，彩貝、蛋殼鎮嵌技巧純熟、色彩典雅華晃，成熟地運用「梅」之造型元素，美感十足。

江添昌先生民國四十八年二月十日出生。民國六十九年在小金門服役，服役期間因遭彈殼擊中意外造成脊椎受損，民國七十年七月二十八日以義務役傷殘下士退伍，後轉院至台北榮民總醫院員山分院療養二年，領有中度肢體障礙證明。民國九十年在政府單位任職期間，因緣際會接觸台灣工藝研究領域，逐步將漆藝發展為終身職志。民國一○○年離開省政府工作，工藝研究中心協助下光復糖廠開課擔任漆藝講師，並成立工作室販售作品、教授學員，成為在地工藝教學一環。