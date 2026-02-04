李遠攜全台戲院拚國片 排片率3年衝20%

延續近期國片票房熱潮，文化部長李遠親自召集全台連鎖與獨立戲院代表，宣示以「台灣人的台灣模式」，從排片機制、文化幣到跨部會資源，全面助攻台灣電影產業邁向永續發展。

文化部長李遠昨天（3日）特別邀請全國戲院代表交流，包括威秀、秀泰、國賓、in89、新光、喜樂時代等連鎖影城，以及光點、誠品、南投戲院等獨立戲院，並與電影戲劇商業同業公會全國聯合會等單位，共同討論後疫情時代電影院與國片的永續經營之道。

在與會者全力支持下，國片排片率未來3年（2027至2029年）將持續以20%為目標。李遠表示，台灣人做事有「台灣模式」，電影產業也一樣，從影迷包場到文化幣的靈活運用，讓他對台灣電影產業未來發展感到相當樂觀。

文化部指出，疫情期間為協助電影院紓困並振興電影產業，曾與映演業者建立「國片映演協商機制」，並自2024年至2026年啟動3年自主排片計畫，以2019年疫情前約10%為基礎，鼓勵3廳以上戲院3年內提升至20%，3廳以下戲院每年提升2%，第3年至少提升6%。

曾任電影人的李遠分享，自己在中影時期幾乎一條龍參與題材開發、製作到行銷，深知排片對電影生死的關鍵影響，但他也強調，國片若本身不夠好，僅靠補助無法長久，還是要靠製作端的爭氣。因此，政策不是強迫排片，而是希望大家共同「保護」自己的電影，創作屬於台灣的文化內容。

李遠也強調政府決心，包括爭取第2個100億台幣國發基金、延續文策院投資、推出「大航海計畫」，並讓文化幣向下延伸、持續加碼，促進青少年進場觀影，甚至成為一種新的社交模式。

交流會中，戲院代表也呼籲文化部持續協助後疫情時代的轉型，包括數位化、節能與ESG設備投資，並建議可借鏡日、港推動「Movie Day」及結合地方創生，培養國片觀影習慣。對此，李遠回應，文化部將積極爭取跨部會資源，與產業共同打造新的台灣電影風潮。（編輯：許嘉芫）