李遠看朱團40週年音樂會感動發豪語 全場驚訝但歡呼

〔記者凌美雪／台北報導〕朱宗慶打擊樂團今年1月滿40歲，40週年音樂會以「X：面對世界的力量」為題，昨日起由台北展開國表藝3館巡演，台北首演場特別於演後安排慶生酒會，全程觀賞演出的文化部長李遠讚嘆表示，朱團的音樂太豐富，如果要以電影配樂來看，不僅適合戰爭片、武打片，也適合運動片與愛情片。

40週年音樂會之所以感動眾人，可說是在選曲上的精心策畫，7首曲目全都從40年來高達286首的委創曲目中選出。從少數人到全團上場的編制，每首都可看到朱團4個世代的共演同心，還可看見團員卓越技法的展現，彷彿信手捻來都可以是樂器，且把每一種樂器玩得出神入化，無論是炫目或是炫技，都讓人隨著演出者自信的表情，進入打擊樂的音樂宇宙。

李遠說，每次看朱團表演都覺得團隊非常忙碌，讓人目不暇給，尤其去年在宜蘭的庄頭劇場演出《木蘭》時，從頭到尾都下著大雨，他一度問要不要撤？但團隊仍堅持演出，讓他也不敢離開。李遠打趣地形容，朱團的成就已是國內表演藝術最大的幫派，以後「朱老師只要吩咐一句，我們全部做。」雖然「幫派說」讓人嚇一跳，但力挺朱團的心意，引發全場歡呼。

