李遠稱公視董監事表決為「羞辱」惹議 媒體人批漠視問題根本

公視第8屆董監事名單在表決後僅有4位董事通過，文化部長李遠以「羞辱」形容結果，引發批評。（翻攝文化部官網）

文化部日前提出公共電視第8屆董監事提名名單，經審議委員會表決後，僅有4位董事候選人通過，文化部長李遠事後以「這不是羞辱，什麼才是羞辱！」形容審議結果。資深媒體人彭華幹在臉書發文，指李遠以情緒性字眼漠視問題的根本，真正該被嚴肅檢視的，不是投票結果本身，而是名單結構、提名過程，以及公視治理長期累積的問題。

彭華幹舉例，公視旗下串流平台 Taiwan Plus 的經營表現備受爭議。該平台過去由英國籍主管艾永青主掌長達4年，去年7月辭職離台時，曾公開批評台灣社會陷入極端政治動員與高度對立，直言這是他無法接受的現象。Taiwan Plus 標榜提升台灣國際能見度，卻長期訂閱與觀看數低迷，外界估算已投入高達30億元公帑，董事會卻未見系統性檢討，相關責任歸屬至今仍不明確。

廣告 廣告

此外，彭華幹指出，此次董事候選名單也被質疑與國家政策方向嚴重脫節。14位董事候選人中，完全未納入18至35歲的青年世代。立法院日前甫通過《青年基本法》，明確將「青年主流化」列為施政重點，並落實18歲以上公民權，但最具象徵意義的公共媒體治理架構，卻看不到任何青年代表。

而在人口結構方面，台灣已正式邁入超高齡社會，65歲以上人口超過兩成，高齡族群同時也是資訊弱勢族群。在詐騙問題日益嚴峻的情況下，公共媒體更肩負提供可靠資訊的重要責任。然而，審查委員在會議中指出，多數候選人對高齡議題著墨有限，顯示董監事組成未能充分反映當前社會現實。彭華幹認為，其實審查委員們可藉此機會向部長說清楚：「審議不是橡皮圖章，否決不是情緒宣洩，而是民主制度中的必要問責！」

審議委員會於2025年12月31日召開審查會議，全體候選人同意票數未低於7票，這顯示其仍有一定政黨基本盤支持，但在3分之2高門檻制度下，仍未能通過審查，彭華幹認為，該制度本就要求高度共識，行政院與文化部在提名前即應廣徵意見、充分協商，而非事後將結果簡化為「羞辱」。

對於審議委員透過書面提問，要求候選人反思過去公視及其所屬平台的經營狀況，彭華幹強調，這完全符合《公共電視法》第15條精神。董事會負責決定營運方針、核定年度計畫與預算，並監督執行，並非掛名職位。

而從投票結果來看，有多位候選人獲得8票以上，其實不必一昧歸咎審查委員。真正的關鍵，在於高門檻制度要求高度共識。未來行政院與文化部仍需補提名額，正視社會期待，多方協商並納入青年代表、新住民、客家、原住民等多元族群，並真正回應高齡社會的需求。公共電視若要名符其實，治理結構就不能再停留在老面孔與舊思維之中。

更多鏡週刊報導

輕型搜救訓練課程收費上千元？ 消防署澄清急籲民眾勿上當

土城警啟動智能交通治理 重大事故驟降七成

盼理解貢獻潛力、推動政策精進 2025十大新住民新聞徵選名單出爐