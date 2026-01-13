李遠籲勿刪除公視董事延任條款 立院協商無共識

（中央社記者陳俊華台北13日電）藍白質疑政院刻意延宕公視董事會提名，提案修法刪除公視董事延任條款，立法院長韓國瑜今天召集朝野協商。出席協商的文化部長李遠說，若此時刪除延任條款，公視將無法運作，面臨動蕩，最慘的是員工權益。最後協商無共識，韓國瑜裁示，保留條文送院會處理。

現行公視法規定，董事任期屆滿6個月前，應依規定改聘，董事任期屆滿未及時改聘時，延長職務至新聘董事就任時為止。台灣民眾黨立法院黨團提案刪除董事延任規定，並增訂條文，自民國114年5月20日施行。

民眾黨團所提修正草案在114年11月14日立法院會逕付二讀，經民眾黨團召集協商無共識，韓國瑜上午再次召集朝野協商。

民眾黨團副總召張啓楷說，修法是要解決萬年委員、萬年董監事問題，NCC、公平會都已經完成修法，公視基金會董事延任問題更嚴重，應修法把萬年條款拿掉，委員任期到了就必須下來，不能再延任。

國民黨團書記長羅智強表示，這屆公視董監事距離該提出名單的期限，已延誤近一年，讓現任董監事理所當然繼續延任，「有擺爛的文化部，只能檢討延任條款」，支持直接把延任條款拿掉。

民進黨團總召柯建銘說，藍白一派胡言，「根本沒有擺爛」，沒有萬年董監事問題。若刪除延任條款，公視將無法運作，時間到所有董監事都下台，「公司就空的，這怎麼可能」，希望大家講道理。

李遠在協商現場發表4點聲明。他說，第1，「萬年董事」這名稱非常不好。公視董事沒有領薪水、是志工，卻背負著「萬年董事」罵名為公視付出，他們也很不想繼續做，所以發聲明希望趕快提出新的名單。

李遠說，第2，會變成「萬年董事」不是因為延任條款，而是因為每次選任時不斷被推翻。第四屆2010年968天、第五屆58天、第六屆957天、第七屆也就是現在，不是因為董事會不肯換，而是一次一次人選被刪掉，「到我這屆，我等於是背負歷史共業」。

李遠表示，第3，曾經請求大家在他這任時，把恩恩怨怨結束，7月1日是公廣集團20週年，當他推出名單時，是否能好好審查、通過，「我承認是我的錯，我推不出來，原因就是歷史共業」，沒有人願意在這情況下被大家一直罵、一直刪掉。

李遠說，第4，很慶幸他終於提出名單，且非常禁得起考驗，有一半的組成是原來的董監事，因為他們3年前是經過大家贊成擔任董監事的，結果答案是重演過去悲劇，14個人被刪掉10個人、只剩4個。「我很快會再組二次，如果組不成我會組第三次」。

李遠表示，如果在這時間點取消延任條款，每個人都不合法的話，公視面臨重新再來一次動蕩不安，最慘的就是員工權益，他們會在內耗中度過。

李遠也說，他經歷過黨政軍控制媒體的時代，後來在大家呼籲下，黨政軍退出媒體後，才有公視、把華視捐給公視。華視中間換過15個總經理，人與人彼此不信任時，最後被整到的是所有員工。

李遠表示，黨政軍退出媒體，重點是立法院由各黨團派出審查委員，就代表立法院，如果人選還要靠意識形態協調，等於政黨的手又伸進台灣媒體最後一塊淨土。

由於朝野無法達成共識，韓國瑜最後裁示，修正條文送院會處理。（編輯：萬淑彰）1150113