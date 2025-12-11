李遠自稱台灣人非中國人 謝龍介質疑：世界沒承認台灣國耶

國民黨立委謝龍介10日在立法院教育文化委員會質詢文化部長李遠，期間謝龍介提到，自己是中華民國國民，並問李遠認不認為自己是不是中國人？李遠則說自己是台灣人。謝龍介則說，但目前我們的國號就是中華民國，全世界仍有12個國家承認我們，沒有人承認台灣國啊！

國民黨立委謝龍介。（資料照／中天新聞）

謝龍介提到，自己是中華民國國民，「那請問部長你呢？」李遠回應，「跟你一樣！」謝龍介再問，「那你是不是中國人？」李遠則說，「我是台灣人」。謝龍介再問，「中華民國不是中國嗎？那不然是什麼國？」李遠則說，「全世界有一個中國，就是中華人民共和國」，謝龍介則說，你們就是自己跳入那個陷阱，應該勇敢表達中華民國的主權。

謝龍介接著提到，中華民國自1912年成立至今，世界上仍有12個國家承認我們是主權獨立的國家，「台灣國」沒有人承認，所以不要用這種錯誤觀念。你可以說自己是台灣人，怎麼不敢說是中國人呢？李遠部長，你領的是中華民國的薪水，做的是中華民國的文化部長，但我們的優勢和競爭力，就是兩岸制度不同，大家可以競爭但不要戰爭，我們要讓全世界知道，我們的制度比對岸好啊！謝龍介還喊話，我們政府大可以不用如此閃躲。

謝龍介指出，台灣充分民主化，所以有百分百的言論自由，這就是我們的優勢。台灣的年輕人思想自由、很有創意，所以有贏過他們的地方，各自都有各自的優點，為何不能競爭？我們應該勇敢的競爭，而不是想盡辦法要戰爭。同樣的意思用在中華民國，中華民國也有自己的優點，為何開口閉口都要說台灣？

文化部長李遠。（資料照／中天新聞）

李遠聽完後回應，「不知道委員你還有無印象？我們小時候都不能說台灣」，謝龍介立刻說，「沒有啦！我都說自己是中華民國台灣省台南市，怎麼會不能說台灣？」李遠則說，「小時候包括電視和廣播，都不能說台灣」，謝龍介反駁，「哪有這種事，我從小時候就一直說台灣，現在卻變成我們不能說中華民國，我們的優勢應該要更加凸顯才是」。

謝龍介話鋒一轉，包含公共電視，對社會有教育意義和責任，只要公視能對民眾產生國際性的議題、國際時事、先進科技等，能在第一時間透過公視，對民眾做了有教育意義的宣導，這樣就會慢慢在民眾心中，建立起信心和權威。李遠回應，公視的節目獲得很多金鐘獎，但隨即被謝龍介打斷，「這樣就沒意義了，你這樣說不是又陷入傳統舊思維裡面？」

謝龍介質詢李遠。（資料照／中天新聞）

謝龍介強調，今天民進黨執政，有它的意識形態，改天若換國民黨執政，也是有自己的意識形態，這對社會的和解完全沒用處。謝龍介希望李遠，可以約束公廣集團，做出調整並互相提升，說這些是希望部長能夠做出戰略性、方向性和指標性的調整，讓公視的發展可以更加完善。

