李遠視察宜蘭百大基地 南北館菜市場感受在地人文

（中央社記者趙靜瑜宜蘭8日電）文化部長李遠今早前往宜蘭縣視察「百大基地」宜蘭市南北館市場的「來宜蘭迺菜市場」，也看到豬肉攤商正在整理新鮮豬肉，還嘗到古早味草仔粿，李遠直說感動到眼淚差點掉下來。

今天是非洲豬瘟解禁後，宜蘭縣市場首日開始零售豬肉的日子，李遠也特別繞到豬肉攤，看著攤主熟練的分切豬肉，並關心停止販售到開售的情形。

「大家還是習慣要吃新鮮的溫體豬肉。」李遠及攤主也藉此鼓勵大眾，豬肉已經可以在市場正常販售了，大家可以安心且多多享用新鮮、好吃的台灣豬肉。

宜蘭市南北館市場的「來宜蘭迺菜市場」入選文化部「百大基地」，創辦人方子維表示，他從小在宜蘭市場內長大，後來去日本、澳洲生活過一段時間，回鄉後發現傳統市場逐漸式微，他認為非常可惜，於是創立「市場學校」，每一個攤商都是一本百科全書，透過文化導覽帶大家重新體驗台灣常民生活樣貌。

在方子維陪同下，李遠品嘗南興街草仔粿、紅茶豆漿、熱壓吐司、北館春捲皮、蘭陽糕餅廠等市場專屬美食，也到了號稱「這裡找不到的刀，宜蘭就沒有賣」的閔羣南館刀店。方子維表示，透過文字跟口述訪談，將攤商的歷史保留下來，「這是一個漫長的過程，很高興今天終於被看見。」

方子維跟李遠分享，這已經變成責任，「我們認真陪伴攤商與他們的年輕接班人，我們常說先把家裡顧好，把攤位顧好，把品牌做出來。」成立11年來，從一開始攤商不接納外部團隊，「他們都說要工作，不希望我們打擾。」到現在的信任，這都是支撐這個團隊繼續努力下去的力量。

李遠今天也到二結王公廟與宜蘭縣代理縣長林茂盛、二結王公廟董事長張明華等參與「千人泥塑王公大神像」活動。現場湧進穿著紅衣的信徒與地方人士，扶老攜幼，共同見證泥土傳承，泥塑王公大神像建設的過程。

作為地方信仰中心的「二結王公廟」，1997年時歷經由社區民眾共同發起保存舊廟的「千人移廟行動」。28年後，二結王公廟主祀神祇古公三王希望「啟動正殿龍堵與鎮殿泥塑王公大神像建設」的指示，二結民眾再度發揮千人力量，以雙手傳達對王公的虔敬信仰，也象徵大二結社區及地方信仰的傳承與再生。（編輯：龍柏安）1141108