李遠視察宜蘭百大基地 迺菜市場感受在地人文（2） (圖)

宜蘭五結鄉二結王公廟「千人泥塑」 再現信仰與社造共創精神
為深化地方文化根基，宜蘭縣政府積極推動社區營造與文化創生，並配合文化部「百大文化基地計畫」，持續展現宜蘭在地文化保存與創意再生的能量。今(八)日，文化部長李遠親臨宜蘭，與宜蘭縣代理縣長林茂盛共同參與二結王公廟舉辦的「千人泥塑」活動，一同見證這場融合民間信仰與文化藝術的社區參與盛事。出席的有：行政院政務顧問林國漳律師也是民進黨宜蘭縣長參選人，縣議會議長張勝德、立委陳俊宇、民進黨宜蘭縣黨部主委邱嘉進、五結鄉長沈德茂、縣文化局長黃伴書、縣議員簡樹共同出席。文化部長李遠與宜蘭縣代理縣長林茂盛特別參加二結王公廟「千人泥塑」活動，回想一九九七年「千人移廟」是「社區營造」的實踐標竿，該壯舉聞名全台，此次「千人泥塑」亦延續社造精神的展現與落實，廟方今年啟動正殿龍堵與鎮殿泥塑王公大神像工程 ...台灣新生報 ・ 9 小時前
補給超澎湃 杏輝宜蘭馬拉松打造五感盛宴
記者張正量／宜蘭報導 第四屆「二0二五杏輝宜蘭馬拉松」八日上午於宜蘭運動公園田徑場盛…中華日報 ・ 8 小時前
連日降雨邊坡土石鬆動 宜蘭台7線英士段落石砸車 四人受驚嚇無傷
宜蘭縣大同鄉台7線英士路段今天發生落石砸車事故，疑因日前連日降雨，發生上邊坡土石鬆動，零星落石掉落路面，砸中一輛路過轎車，所幸無人傷亡，不過車上四人飽受驚嚇，現場交通一度受阻，經清理後已恢復通行。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 11 小時前
跑勁宜蘭、勁情享受
圖說：2025杏輝宜蘭馬拉松熱鬧開跑 【記者羅伯特／宜蘭報導】 第四屆「2025杏輝宜蘭馬拉松」8日在宜蘭縣代 […]民眾日報 ・ 13 小時前
蘇澳冷凍食品工廠氨氣外洩 宜蘭縣消防局出動消防機器人拉水線
（觀傳媒宜蘭新聞）【記者陳俊傑/宜蘭報導】蘇澳鎮南安路一處冷凍食品工廠今（7）日晚間發生氨氣外洩意外，宜蘭縣消 […]觀傳媒 ・ 1 天前
杏輝宜蘭馬拉松 2500跑者參與
鄭麗文被疑參與統派活動 蔣萬安：應紀念為中華民國與台灣奉獻的前輩
[Newtalk新聞] 國民黨主席鄭麗文今（8）日下午出席白色恐怖秋祭追思慰靈大會，活動追思對象包括共諜吳石，引發外界質疑她參與統派活動與中華民國立場不符，對此，鄭麗文回應，活動旨在紀念白色恐怖時期政治受難者，盼兩岸人民不再因政治信仰而犧牲，台北市長蔣萬安則對此回應，應紀念為中華民國與台灣奉獻的前輩。 由於白色恐怖秋祭追思名單中包括共諜吳石，外界質疑該活動具統派色彩，與中華民國立場相違，鄭麗文昨天出席「馬習會」十週年研討會時被問及此事回應指出，活動目的在於悼念白色恐怖時期所有政治受難者，而非政治立場表態。她表示，國共內戰後，全球陷入冷戰對峙，台灣在五零年代經歷嚴峻政治肅殺時期，從二二八事件到白色恐怖、清鄉運動，許多人因政治理想遭受迫害，她強調，兩岸人民都曾有因信仰與政治立場被犧牲的悲劇，希望這樣的歷史不再重演，台灣社會能以民主包容的態度看待不同聲音。 共諜吳石。 圖：翻攝自維基百科 針對外界批評，鄭麗文回應，歷史上台灣有許多共諜案，同樣也有國民黨員在中國被逮捕，這些都是時代的悲劇，她盼望台灣不再讓人民為政治理念付出生命代價，呼籲外界以和平與理解的視角看待歷史事件。 對此，蔣萬安上午出席新頭殼 ・ 13 小時前
連江縣長王忠銘頒發績優志工表揚狀 (圖)
連江縣政府8日中午舉辦績優志工表揚活動，包括鐵板社區發展協會志工張香壘（右）等7名個人志工獲獎。圖為王忠銘（左）頒發表揚狀給張香壘。中央社 ・ 12 小時前
連江縣表揚志工楷模 鼓勵投入志願服務
（中央社記者潘欣彤連江縣8日電）連江縣政府今天表揚績優志工，共7名個人及1個團體獲獎。民政社會處表示，感謝志工們平日對馬祖貢獻，也盼更多民眾能投入志願奉獻行列，攜手建構連江縣為志工島嶼。中央社 ・ 13 小時前
力拚經濟復甦傳產！林岱樺高雄打造護國產業
高雄市長參選人、民進黨立法委員林岱樺7日發布「三大護國產業」市政規劃，喊出「讓工廠接得到訂單、人民賺得到錢」。林岱樺表示，她推出「護國產業」戰略三角，就是要讓高雄從傳統工業重鎮，轉型為守護台灣安全與繁榮的戰略基地。中天新聞網 ・ 8 小時前
林茂盛視察毛豬交易情形
農業部公告豬隻禁運禁宰措施解除，宜蘭縣代理縣長林茂盛昨（七）日前往宜蘭肉品市場關心解封首日毛豬交易狀況。為避免拍賣價格波動過大，肉品市場毛豬拍賣價格以公告禁運禁宰前一日即十月廿一日宜蘭鄰近三縣市新北市、桃園市及花蓮縣平均拍賣價為基準起拍。宜蘭縣肉品市場七日拍賣毛豬總頭數五五九頭，平均成交價格每公斤一○七點八元。縣府提醒，肉品市場恢復拍賣期間將加強管理現場人員進出，限制非產業相關人員入場，同時要求肉品市場落實防疫及清潔消毒工作，確保開市後之拍賣秩序及生物安全，期能有效防堵非洲豬瘟疫情，共同守護肉品食用安全及畜牧產業之發展。宜蘭肉品市場開市後至十一月十五日期間，將優先調度宜蘭縣豬隻供應屠宰，以穩定縣內豬隻產銷調節。另外，縣府為減輕非洲豬瘟禁運禁宰期間對產業團體造成的衝擊，除了 ...台灣新生報 ・ 1 天前
豬隻禁運禁宰解封 林茂盛赴宜蘭肉品市場了解毛豬交易情形
SHOPLINE廣告團隊雙11前夕集體離職！薪資平台揭關鍵原因
【記者張綵茜／台北報導】電商平台SHOPLINE於10月底遭爆廣告代操團隊在雙11前夕集體離職；薪資查詢平台指出，此事件突顯代操產業的管理和人力問題。壹蘋新聞網 ・ 21 小時前
豬隻禁運禁宰解封 宜蘭肉品市場以10月21日鄰近三縣市均價為基準起拍
（觀傳媒宜蘭新聞）【記者陳俊傑/宜蘭報導】農業部公告豬隻禁運禁宰措施解除，為避免拍賣價格波動過大，宜蘭縣肉品市 […]觀傳媒 ・ 1 天前
電影「96分鐘」破2億謝票見面會 主演出席 (圖)
電影「96分鐘」破2億謝票見面會8日在台北大巨蛋秀泰影城舉行，主演林柏宏（左）、宋芸樺（右）一同出席開心合影留念。中央社 ・ 13 小時前
鄭麗文追思共諜吳石 蔣萬安有意見：應紀念保衛台灣的前輩
宜蘭千人泥塑王公大神像 3尊240公分高神尊2年後落成
宜蘭縣二結王公廟是地方重要信仰中心，廟方今天舉行「千人泥塑王公大神像」，吸引1300多人共襄盛舉，延續28年前「千人移廟」精神，有阿公帶著孫子見證歷史、傳承文化，祖孫和樂捏塑並將香灰摻和至泥中，依序泥塑在各240公分高的3尊神像上，後續將再由匠師塑形捏製，預計2年後落成。自由時報 ・ 13 小時前
獨家！心仍在花蓮 季連成Call光復鄉長「講這些事」！
論壇中心／綜合報導第26號颱風「鳳凰」在8日凌晨增強為中度颱風，中央氣象署分析路徑，可能會從台灣登陸，並且提醒要注意「是否和東北季風交互作用」，對花蓮馬太鞍溪堰塞湖恐又是一大威脅。行政院政務委員季連成表示，自己「早在一星期前」就注意這個熱帶低氣壓問題，在成形後、7日上午就跟光復鄉長林清水通過電話，示警堰塞湖最嚴峻狀況恐「提升到1500萬噸水量」，要及早做撤離規劃。民視 ・ 13 小時前
杏輝宜蘭馬拉松 打造五感盛宴
遭質疑「哪來的自信？」仿許光漢穿搭遭圍剿 劉和然：輕鬆方式向他致敬
2026九合一選戰，民進黨日前拍板新北市長選戰由立委蘇巧慧出戰，藍營新北市長人選還沒確定，其中被點名有意參選的新北市副市長劉和然日前公布形象影片，其中一套更是效仿男星許光漢的穿搭，發布的短影音還拿著「許光漢紙板」人頭出場，小編問他對自己穿搭打幾分？劉回應「絕對是許光漢帥多了」，不過，影片引發討論，還有網友留言「哪來的自信？」三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前