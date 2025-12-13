李遠訪花蓮百大文化基地 盼助災後文化及觀光重建

（中央社記者張祈花蓮縣13日電）文化部長李遠今天赴花蓮縣視察「百大文化基地」練習曲書店及洄遊吧食魚體驗館。李遠表示，希望扮演花蓮災後文化及觀光重建角色，並說若地方有需要，願意到花蓮幫小朋友上課。

練習曲文創有限公司創辦人胡文偉透過簡報，介紹10年來在新城老街從事地方創生的過程，為讓國小棒球隊球員放學有去處，從不賣書的書店為起點，陸續改造廢棄空間成立山海百貨、甜品店及棒球隊球員宿舍。

胡文偉表示，廢棄幼兒園改建的「新晨共學基地」提供棒球隊學生課輔、住宿及餐食，目前有32名學生住宿；改建台電大樓的山海百貨則是移居夥伴共同經營，展售在地文創品牌。

李遠受訪表示，約4年前來到練習曲只有一間書店，當時還想「這能做多久」，這次再訪看到發展出選物店、共學基地等，真的嚇一跳，很符合百大文化基地的選擇，從基地往外延伸，跟周邊文化、教育或商業連結。

李遠分享，過去曾辦理實驗教育學校，收容體制內無法生存的小孩，建議練習曲可開設3天2夜的訓練營，讓城市小孩來體驗缺乏的山海環境經驗，「若要我來上課，我非常願意」，他過去也曾每週到東華大學上課，「我是很有經驗，不是隨便說說。」

另一處百大文化基地為位在七星潭的洄遊吧食魚體驗館，致力推動食魚教育及海洋永續。營運執行長黃紋綺用食魚學習撲克牌，教導大家認識常見食用魚種的分布及產季，品嚐鮮魚一口酥、魚鬆奶蓋紅茶等特色點心。

李遠表示，花蓮歷經光復洪災，文化部扮演災後重建角色，不只是硬體，也有文化重建，從文化基地為起點，推出更多能重建光復災區或花蓮觀光的文化活動。

文化部今年3月公布第1屆百大文化基地，花蓮共有5處入選，包括練習曲書店、洄遊吧食魚體驗館、璞石咖啡x光之島共享基地、豐田大同戲院及Pising彼心書店蔗裡Ka'oripan藝文基地。（編輯：張雅淨）1141213