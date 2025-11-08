李遠訪視宜蘭百大基地 看見世代對土地熱愛
（中央社記者趙靜瑜宜蘭8日電）宜蘭利澤國際偶戲藝術村、白米木屐村等5處場域為文化部「百大基地」，文化部長李遠今天訪視時表示，這群中壯世代返鄉工作，認同土地，而且都堅持了10年以上，讓他很感動。
文化部長李遠一大早出發前往宜蘭，體驗1日就可以走完宜蘭百大文化基地的遊程，包含到宜蘭迺菜市場逛早市、吃早餐，一路到大二結社區、利澤國際偶戲藝術村、白米木屐村、小鎮職人-藝驛頭城等基地，深度體驗宜蘭文化的多元樣貌與創新活力。
李遠表示，宜蘭是台灣凝聚公民意識及推動文化運動的重要發源地，文化部首屆徵選的110處百大文化基地中，宜蘭共有5處場域獲選，只要安排1日行程，就能一次體驗從傳統市場到巨大偶戲的創作基地。
入選「百大基地」的宜蘭市南北館市場「來宜蘭迺菜市場」，有許多青年創業的案例，比如「上清飲品」吳明浩為了女兒愛喝珍珠奶茶，特別嚴選5種有機茶葉，製成豆漿紅茶；「賴建峰有餘行」學服裝設計的年輕攤主賴冠寧，決心接手傳承魚類加工食品的製作。
「利澤國際偶戲藝術村」則是台灣首座以當代偶戲為核心的藝術園區，園區與「無獨有偶工作室劇團」合作，打造當代偶戲創作基地，也製作大偶參與利澤地區每年元宵節重要民俗活動「走尪」。李遠也親自體驗「偶在穀倉玩」遊程，感受走進生活的偶戲饗宴。
蘇澳白米社區走入社造之路，成立「白米木屐村」，除述說在地文化，也將木屐製作示範與DIY體驗相結合，讓遊客可以實際動手及體驗傳統木屐工藝、彩繪電燒木屐、手做野薑花粽等活動，白米的木屐已從傳統產業，成為凝聚社區居民、帶著在地文化走向各地的重要寄託。
「小鎮職人－藝驛頭城」則是由返鄉青年彭仁鴻搶救將被拆除的第6、7屆頭城鎮長邱金魚老宅，改造成「金魚厝邊」文化基地，彭仁鴻傳承發揮老鎮長服務精神，將小鎮產業視作企業體，持續串聯人地產與大小企業，希望建設頭城成為遊客造訪宜蘭的第一站。
李遠表示，評審團選出這些百大基地，「親身來看，果然如我們所想百花齊放」；可以感受到這群人對台灣土地的「好」，感到十分驕傲，並堅持做個10年、20年，這正是文化部「百大文化基地」想要鼓勵的對象。（編輯：吳素柔）1141108
其他人也在看
時光不停歇 慈大附中校友憶25年前
花蓮慈大附中，25周年校慶，邀請師長以及1到4屆的國小畢業生回歸，一同挖出25年前，埋下的時空膠囊，裡頭都是當年青春的記憶與承諾，不少畢業生也從外地回來參與，還有退休老師也特別出席，多年沒見，更加...大愛電視 ・ 8 小時前
阿富汗與巴基斯坦談判無疾而終 雙方暫時保持停火
官員週六（8日）表示，巴基斯坦與阿富汗在伊斯坦堡舉行的和平會談已無疾而終，這項旨在緩解邊境緊張局勢，維持脆弱停火協議的談判破裂，雙方都指責是對方要負責。太報 ・ 9 小時前
2025好友港節市集 華山文創園區登場
（中央社記者李雅雯台北8日電）台港經濟文化合作策進會（策進會）與大陸委員會（陸委會）今天在華山文創園區舉辦「2025好友港節市集」，由在台港澳人士擺攤，帶來港澳美食與文創小物，市集活動明天尚有一天。中央社 ・ 8 小時前
繼續寫下去！90歲黃春明筆耕不輟 新書《山爺》發表
高齡90歲的作家黃春明筆耕不輟，今天（11/8）在台北博客來書店舉辦最新小說集《山爺》新書發表會，黃春明說，人從年輕開始一直學某項技術，中年沒有放棄，老年就會繼續下去，自己會繼續寫下去，帶給大家更多故事。太報 ・ 7 小時前
光寶創辦人宋恭源伉儷捐股設立恩慈愛鄉獎學金 扶助嘉義新港子弟
光寶科技集團創辦人宋恭源與夫人阮豊瑛心繫故鄉新港的教育，慨捐個人持有光寶科技股票15萬股（市值約新台幣2600萬元）委由新港文教基金會設立「恩慈愛鄉獎學金」，以「拔尖扶弱、教育均等」為理念，每年提供就讀嘉義高中、嘉義女中及嘉義高工符合資格新港兒女每人3萬元獎學金。8日在新港文教基金會舉辦首屆獎學金頒自由時報 ・ 13 小時前
校園美感環境再造績優學校 融合文化自然與創意
教育部為協助學校營造兼顧自然環境、在地文化、學校需求及整體視覺...TCnews慈善新聞網 ・ 13 小時前
陽明交大校友辦熱音趴 跨半世紀樂團接力搖滾
（中央社記者陳至中台北8日電）陽明交大校友發起「跨世代熱音演唱會」，今天由11組老中青樂團在台北輪番登台搖滾，譜出一場難得的世代對話音樂節，讓音樂成為跨越年齡的語言，資深音樂人余光也到場相挺。中央社 ・ 11 小時前
振聲高中60週年校慶 桃園市長肯定辦學成果卓著
【互傳媒／記者 謝榮二／桃園 報導】桃園市長張善政今（8）日上午前往桃園區，出席「振聲高中60週年校慶」。張善互傳媒 ・ 9 小時前
文大返校節逾千校友響應 林郁婷謝母校栽培掀高潮
（中央社記者陳至中台北8日電）中國文化大學今天舉辦「2025華岡校友返校節」，今年2月獲得傑出校友頭銜的奧運拳擊金牌得主林郁婷，與超過1000名校友一同慶賀，致詞時感謝母校栽培，為活動掀起高潮。中央社 ・ 9 小時前
虎科大攜手台達電培育產業新秀 砸千萬打造智慧機電實驗室
（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】國立虎尾科技大學與台達機電事業群共同推動智慧製造與技職教育發展，攜 […]觀傳媒 ・ 9 小時前
豬隻禁宰令解除 農業部：價格平穩、交易熱絡
（中央社記者吳欣紜台北8日電）豬隻禁運禁宰令解除，今天為肉品市場交易第2天，農業部表示，毛豬交易價格為新台幣97元至117元間，拍賣價格平穩、市場交易熱絡；而各項監測工作至下午5時止，均為陰性。中央社 ・ 8 小時前
【2025臺灣醫學週】政府育才、優化服務環境 推動智慧醫療
記者郭曉蓓／臺北報導 總統賴清德昨日出席「2025臺灣醫學週─臺灣聯合醫學會學術演講會開幕典禮」時表示，政府為了打造「健康臺灣」，明年度健保總額將達到9883青年日報 ・ 4 小時前
台北市新聞記者俱樂部頒發會員子女獎學金
台北市新聞記者俱樂部一一三學年度會員子女獎學金頒獎典禮，於昨（八）日在台大校友會館舉行，由主任委員董益慶主持，計有中國廣播公司會員子女黃亭叡等廿人得獎。董主委在致詞時表示，今年選拔的標準非常高，除操行成績必須甲等以外，學業成績也必須達八十五分以上，殊為不易；因此得獎的同學，可謂都是各年級的佼佼者，值得予以表揚。董主委並勉勵得獎同學要立志向學，將來造福國家社會；他同時對於國泰金控、財團法人世界基金會、台北市報業公會以及台北市民生獅子會的熱心贊助，表示感謝。他說，由於有這些善心人士的關懷與贊助，這項優良的制度才能延續，優秀的學生才能獲得獎勵。他表示，這項由前主委袁希光所擘劃的優良制度，該會未來將繼續推動，並發揚光大。董主委指出，台北市新聞記者俱樂部是由國內四大新聞團體，包括報 ...台灣新生報 ・ 6 小時前
秋鬥遊行30日登場 訴求反高關稅霸凌
（中央社記者吳欣紜台北8日電）一年一度秋鬥遊行將於30日登場，主辦單位今天表示，今年訴求包含反高關稅霸凌、反空污等，台灣為出口導向國家，高關稅造成經濟衝擊，政府不應態度曖昧，應具體說明影響及方案。中央社 ・ 13 小時前
教育部長拍片鼓勵吃豬肉！葉元之罵：老師荒、校安問題解決了？
教育部今天（8日）下午在社群發布一則短影音，由教育部長鄭英耀率領政務次長張廖萬堅、主任秘書林伯樵與常務次長朱俊彰一同出鏡，鼓勵國人一起吃台灣豬午餐。影片遭網友痛批，國民黨立委葉元之也開罵，「教育部管到農業部的業務去了，請問缺老師、校園安全的問題解決了嗎？」中天新聞網 ・ 8 小時前
神圳國中歡慶創校20週年 校慶運動會暨園遊會熱鬧登場
【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】台中市立神圳國中於今(8)日盛大舉辦創校20週年校慶運動會暨園遊會，全校師互傳媒 ・ 8 小時前
鳳凰颱風來襲 嘉市長黃敏惠要去各單位府全面戒備全力守護市民安全
嘉義市市長黃敏惠要求市府各單位全面戒備、強化防颱整備作業，全力守護市民安全。（圖/嘉義市政府提供） （觀傳媒嘉 […]觀傳媒 ・ 7 小時前
【第二十一屆林榮三文學獎】新詩獎二獎楊宥翔：房仲詩人的剛剛好美學
楊宥翔以〈小滿〉獲新詩獎二獎，此詩揉和各種關於「小滿」的思索並帶有故事性，深受評審肯定，認為這首詩營造出「剛剛好的生活」——在城市與鄉村之間、AI與筆之間取得恰到好處的平衡。在房仲業任職的楊宥翔表示，靈感最初來自客戶的 LINE 個簽提及小滿，他因此發現二十四節氣中，唯有「小滿」的概念相對不直觀，反自由時報 ・ 7 小時前
柏林看見台灣特展 紅點副總裁：是台灣設計忠實粉絲
（中央社記者林尚縈柏林8日專電）柏林「看見台灣，設計之光」特展展出歷年台灣學生在德國紅點設計獲獎作品。紅點副總裁喬瓦賽克在開幕式表示，他是台灣作品的忠實粉絲，認為台灣學生作品獨特之處，在融合文化傳承與創新，具人文厚度。中央社 ・ 9 小時前
淋巴癌少年不放棄 立志考取心理諮商師
抗癌鬥士，從國小一年級持續到現在，大約十年，他叫做藍亞庭，是今年周大觀文教基金會、抗癌圓夢助學金得主。他才出生十個月、發現白血球異常，媽媽細心照料，沒想到還是在六、七歲時確診淋巴癌，從二期惡化到四...大愛電視 ・ 9 小時前