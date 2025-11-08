李遠訪視宜蘭百大基地 看見世代對土地熱愛

（中央社記者趙靜瑜宜蘭8日電）宜蘭利澤國際偶戲藝術村、白米木屐村等5處場域為文化部「百大基地」，文化部長李遠今天訪視時表示，這群中壯世代返鄉工作，認同土地，而且都堅持了10年以上，讓他很感動。

文化部長李遠一大早出發前往宜蘭，體驗1日就可以走完宜蘭百大文化基地的遊程，包含到宜蘭迺菜市場逛早市、吃早餐，一路到大二結社區、利澤國際偶戲藝術村、白米木屐村、小鎮職人-藝驛頭城等基地，深度體驗宜蘭文化的多元樣貌與創新活力。

廣告 廣告

李遠表示，宜蘭是台灣凝聚公民意識及推動文化運動的重要發源地，文化部首屆徵選的110處百大文化基地中，宜蘭共有5處場域獲選，只要安排1日行程，就能一次體驗從傳統市場到巨大偶戲的創作基地。

入選「百大基地」的宜蘭市南北館市場「來宜蘭迺菜市場」，有許多青年創業的案例，比如「上清飲品」吳明浩為了女兒愛喝珍珠奶茶，特別嚴選5種有機茶葉，製成豆漿紅茶；「賴建峰有餘行」學服裝設計的年輕攤主賴冠寧，決心接手傳承魚類加工食品的製作。

「利澤國際偶戲藝術村」則是台灣首座以當代偶戲為核心的藝術園區，園區與「無獨有偶工作室劇團」合作，打造當代偶戲創作基地，也製作大偶參與利澤地區每年元宵節重要民俗活動「走尪」。李遠也親自體驗「偶在穀倉玩」遊程，感受走進生活的偶戲饗宴。

蘇澳白米社區走入社造之路，成立「白米木屐村」，除述說在地文化，也將木屐製作示範與DIY體驗相結合，讓遊客可以實際動手及體驗傳統木屐工藝、彩繪電燒木屐、手做野薑花粽等活動，白米的木屐已從傳統產業，成為凝聚社區居民、帶著在地文化走向各地的重要寄託。

「小鎮職人－藝驛頭城」則是由返鄉青年彭仁鴻搶救將被拆除的第6、7屆頭城鎮長邱金魚老宅，改造成「金魚厝邊」文化基地，彭仁鴻傳承發揮老鎮長服務精神，將小鎮產業視作企業體，持續串聯人地產與大小企業，希望建設頭城成為遊客造訪宜蘭的第一站。

李遠表示，評審團選出這些百大基地，「親身來看，果然如我們所想百花齊放」；可以感受到這群人對台灣土地的「好」，感到十分驕傲，並堅持做個10年、20年，這正是文化部「百大文化基地」想要鼓勵的對象。（編輯：吳素柔）1141108