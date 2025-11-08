李遠訪視宜蘭「小鎮職人－藝驛頭城」 (圖)

其他人也在看
戴資穎退役！ 邱品蒨闖女單冠軍戰2／邱品蒨退印尼小將 生涯首闖超級300賽決賽
羽球天后戴資穎宣布退休後，目前台灣女單選手中，世界排名最高的就是邱品蒨，世界排名第20名。她今（8日）在超級300系列南韓羽球大師賽交手印尼小將，最終以局數2比1上演逆轉勝，成功晉級。鏡新聞 ・ 9 小時前
感念恩師拉一把 三民高中校友林清華每年捐助20萬 嘉惠學弟妹
新北市立三民高中8日在36週年校慶暨運動會上表彰5位傑出校友，其中榮獲「教育貢獻類」的林清華，感念已過世的恩師黃明琇當初把他從翹課鬧事的小流氓拉回教室重拾書本，如今已是擁有多間補習班的知名補教業者，他宣布成立「黃明琇獎助學金」，每年捐助20萬元協助母校需要幫助的學弟妹，期盼讓更多孩子感受到被理解、被自由時報 ・ 9 小時前
感謝總統與外交團隊 林佳龍：任務順利完成
副總統蕭美琴應邀前往歐洲出席「對中政策跨國議會聯盟」(IPAC)布魯塞爾年會並發表演講，預定台北時間9日上午回到台灣。 外交部長林佳龍今天(8日)晚間在社群平台Threads與IG發文表示，「任務順利完成。千言萬語都在這張照片的面容裡，所有努力與喜悅盡在不言中；謝謝總統，謝謝為台灣一起奮戰的外交團隊」。 林佳龍貼出一張與蕭副總統、駐歐盟代表謝志偉的合影。中央廣播電台 ・ 8 小時前
烈焰濃煙沖天！工地起火波及 東京京王井之頭線列車停駛
日本東京京王電鐵，今天上午將近8點時傳出火警，在井之頭公園車站軌道下方的工地突然起火，大火一路延燒造成鐵軌枕木都被燒壞。幸好火勢在2小時後撲滅，沒有造成人員傷亡，目前還在調查起火原因。TVBS新聞網 ・ 10 小時前
五月天石頭老婆太辣！「僅靠長髮遮點」 大尺度自拍流出
五月天石頭老婆太辣！「僅靠長髮遮點」 大尺度自拍流出EBC東森娛樂 ・ 10 小時前
中職》頒獎典禮常客今年缺席 王威晨喊話：明年帶全隊一起去
中信兄弟隊長王威晨，過往是三壘金手套和最佳9人三壘手常客，去年也和球隊以年度總冠軍身份一起站上頒獎典禮。今年球隊爭冠失利，王威晨自己也沒能拿到任何個人獎，身為常客的他，今年缺席頒獎典禮。久違的沒參加頒獎典禮，王威晨說：「希望還有機會去，能去代表表現好或拿冠軍嘛。希望明年是帶著整支球隊一起去，個人獎就自由時報 ・ 10 小時前
29歲人妻結婚3年「生不出孩子」 醫生檢查大驚！網友炸鍋了
中國一名29歲的王姓女子已經結婚3年了，她和老公都非常渴望生個寶寶，但是3年都沒有好消息，所以一起去醫院做全面性的生殖檢查。檢查結果出來之後，不只醫生驚呆了，王女和老公更是傻眼，原來生不出孩子的原因，竟然是王女擁有男性的染色體。但是人定勝天，醫生最後還是讓王女成功生下了一個女兒，真是完美大結局啊！鏡報 ・ 17 小時前
世界大賽／整年只拿2打席、季後賽沒碰過球棒 他G6救道奇活命卻遭讓渡
道奇7日做出球員異動，除了執行孟西（Max Muncy）和維西亞（Alex Vesia）下季的球隊選擇權之外，也宣布將世界大賽G6的救命英雄迪恩（Justin Dean）放進讓渡名單中，沒想到他馬上就找到新東家，被同區對手巨人撿走。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 17 小時前
鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝
第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。中時新聞網 ・ 1 天前
為賺錢當車手遭逮⋯台南嬤帶「身障孫」淚求法官：我養7個！判決出爐
台南一名鄭姓婦人加入詐騙集團當車手遭逮，全案移送地檢署後，台南地院一審判刑10月有期徒刑；鄭婦認為判太重上訴，打出悲情牌，透露自己有7個孫子要照顧，其中一個還是身心障礙，二審法官仍維持原判，但緩刑5年，全案可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
出軌王子協議談不攏！粿粿控「范姜脾氣硬」片段被挖：沒錯絕對不道歉
男星范姜彥豐控訴妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），粿粿也發布17分鐘影片認了和王子有「踰矩的行為」，並控訴婚後家中開銷自己出了一大部分，將男方塑造為「軟飯男」。隨著事件引起熱議，粿粿過去在節目中控訴范姜脾氣硬的片段也被挖出。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
林岱樺驚天一哭！高雄市長民調「震撼巨變」網嚇喊：要把她幹掉了
民進黨立委林岱樺雖涉入助理費案，仍爭取參選高雄市長，1日舉辦造勢晚會，現場湧入3萬人，林更多次落淚，哭喊拜託天公伯，給高雄人一個公道，引發熱議。不過，據一份地下賭盤做出的「開盤參考」民調，林岱樺的支持度卻是敬陪末座，而綠委邱議瑩則是追到和同黨同志賴瑞隆對決局面，引發網友討論，有網友直言邱議瑩怎會衝那麼快，這民調感覺要把林岱樺幹掉，但更多網友認為根本低估藍委柯志恩實力。中天新聞網 ・ 19 小時前
婆婆剛離世！曾馨瑩火速走出悲傷「慶祝51歲生日」
娛樂中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，本月6日上午病逝，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然這件事讓其親友們相當悲痛，但郭董愛妻曾馨瑩依舊打起精身，疑似在昨（7）日提前與好友們慶生，當天還開心與關穎、賈永婕一同合照。民視 ・ 10 小時前
鳳凰颱風「準備開眼」恐轉強颱！鄭明典：又是一個大災難
生活中心／周希雯報導颱風「鳳凰」來勢洶洶，生成才2天今日（8）就升級為中度颱風，至今仍持續增強中、有機會變成強颱；氣象署預計下週一（10）開始，颱風外圍環流開始影響台灣，下週三（13）最接近台灣，不排除會在台灣中部一帶登陸，屆時也會陸續發布海、陸警，後續路徑有待觀察。對此，前氣象局長鄭明典點名1國家，直言「對菲律賓又是一個可能的大災難！」民視 ・ 13 小時前
4G千萬用戶恐慌！3大電信吃到飽恐聯合下架？真相曝光
4G吃到飽用戶全台高達1700萬人，但目前遠傳與台灣大哥大已經停止經銷通路銷售4G資費方案，民眾不僅擔憂中華電信跟進，更害怕未來被迫轉入5G，引發高度關注，對此交通部與國家通訊傳播委員會（NCC）正式表態了。中時財經即時 ・ 1 天前
鳳凰颱風升級變「中颱」 3縣市侵襲機率破6成
鳳凰颱風升級變「中颱」 3縣市侵襲機率破6成EBC東森新聞 ・ 17 小時前
鳳凰颱風又大又強！專家揭最新路徑示警：來者不善
生活中心／周孟漢報導熱帶性低氣壓「TD29」已在今（6）日凌晨2時形成今年第26號颱風「鳳凰」，恐成為威脅台灣的首個秋颱，其路徑也備受國人們關注。對此，氣象專家吳聖宇分析了鳳凰颱風的路徑，透露「這天起」將北轉接近台灣，提醒「經過台灣上空的可能性頗大」，並強調鳳凰颱風「來者不善」。民視 ・ 1 天前
王子爆美國行想「靠拉贊助免費玩」！被拒絕還罵經紀人
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊前成員粿粿，上個月29日遭老公范姜彥豐爆料，指控她與棒棒堂男孩成員王子有不正當男女關係，消息一出震驚各界，粿粿也火速出面發聲，王子則在4日兩度發文，坦承無力承擔范姜彥豐要求的1600萬，曾協商可不可以分期付款，讓外界開始懷疑他的經濟狀況。而在6日，王子再度遭到爆料，稱他經常要工作人員幫談「曝光換免費」，甚至就連日前的美國行也不例外。對此，經紀公司喜鵲娛樂也給出回應。民視 ・ 1 天前