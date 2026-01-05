李遠走訪港都文化據點 盼百大文化基地擴大成園區

文化部長李遠5日南下高雄，實地走訪獲選文化部百大文化基地計畫的「打狗驛」，前往月臺搭乘2026年1月5日高雄市／文化部長李遠5日南下高雄，實地走訪獲選文化部百大文化基地計畫的「打狗驛」，前往月臺搭乘哈瑪星號觀光火車。（丁治綱攝）

文化部長李遠（右1）5日南下高雄，實地走訪獲選文化部百大文化基地計畫的「打狗驛」，體驗製作老式車票。（丁治綱攝）

文化部推出百大文化基地計畫，在全台徵選出110處據點，文化部長李遠5日南下高雄，實地走訪獲選的「舊打狗驛故事館」與「三餘書店」，李遠指出，舊打狗驛展現的文化深度非常符合計畫初衷，未來更希望能將這類文化基地擴大轉型為更具規模的園區，藉此連結周邊場域並進一步促進文化與觀光發展。

李遠表示，此次南下是為了確認入選基地與當初規劃理念是否接近。他以舊打狗驛故事館為例，強調該處不僅是一個歷史建物，更從單一據點連結到整體的鐵道文化，並見證了高雄港口的演進；他說，文化價值應從原始且在地的角度出發，發現這些據點特有價值，延伸初全民共創的契機。

李遠再轉往造訪高雄首間獨立書店、位於老洋樓內的「三餘書店」，他表示，創辦人鍾尚樺「書店不能只有書」的概念，讓書店每年舉辦過百場講座與藝文展覽；除了經營實體門市，三餘書店也透過發行刊物、錄製節目等數位形式，為民眾提供在冬天、夜晚、雨天這三個適合讀書的閒餘時間，重新認識城市的各種可能。

李遠肯定地方保存文資的努力，同時透露，首屆百大文化基地競爭激烈，共1000多件報名，範疇涵蓋美術館、博物館、社區營造與獨立書店等多元樣態；評審團組成也跨越傳統學界，除了歷史考古學者，更邀請製作旅遊節目的年輕人參與，從多方視角選出具備文化經濟潛力的據點；高雄這2處獲選非常符合計劃初衷，希望未來挹注資源，將基地擴展成園區，同時也可以促進觀光發展。

