李遠走訪花蓮文化基地 聆聽黑潮下的臺灣之聲

文化部長李遠今（13）日前往花蓮縣，走訪位在太魯閣山腳下的「練習曲書店」，以及七星潭海邊的「洄遊吧食魚體驗館」2處百大文化基地，讓大眾看見臺灣土地上教育陪伴、閱讀土地與族群，以及海洋資源的永續故事。李遠表示，期藉由百大文化基地及陸續開始啟動的文化活動，為災後的花蓮進行「文化重建」。

文化部指出，太魯閣山腳下的練習曲書店由棒球教練胡文偉成立，2015年在海堤邊遇見投球的孩子，成為其在新城國小重新成立棒球隊的起點，而為陪伴這些孩子成長，不僅於2017年進一步成立一間雖然名為書店但不賣書的「練習曲書店」，更逐步地自己徒手改造廢棄的幼兒園，成為孩子們學習、住宿，也是社區交流中心的新晨共學基地；而在新晨共學基地參觀孩子們學習與住宿空間時，李遠建議，完備的空間其實很適合成為實驗教育的場域，雖然初期可能資源還無法到位，但可以透過3天2夜或短期的營隊，讓都市的孩子來到此認識、學習山海，「我可以來幫忙教課」。

另外，第2站為位在七星潭海邊的洄遊吧食魚體驗館，由一群喜歡海洋同時也深感漁業文化出現斷層的花蓮在地青年，於2016年成立的「洄遊吧FISH BAR」，以「食魚教育」及「海洋永續」為核心，成為百大文化基地中唯一推廣食魚文化的據點。此外，李遠說，花蓮在經歷光復鄉受馬太鞍堰塞湖溢流重創後，文化部非常希望扮演災後重建的角色，災後重建不僅限於硬體，而是「文化的重建」，今天他來到花蓮就是一個起點，期盼透過文化基地及許多的文化活動，重建花蓮及光復鄉的觀光，「我們已經開始進行」。

文化部長李遠訪視文化部百大文化基地之一的「練習曲書店」，與練習曲文教協會理事長胡文偉、練習曲文創有限公司負責人張椀茹合影。（文化部提供）

文化部長李遠訪視百大文化基地之一的「洄遊吧食魚體驗館」，在創辦人黃紋綺導覽介紹下了解「食魚文化」。（文化部提供）