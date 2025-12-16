李遠部長出席國臺交創團80週年特刊《蓄銳80》發布會

文化部長李遠（前排右四）偕國立臺灣交響樂團團長歐陽慧剛 （前排左一），與出席國臺交創團八十週年特刊《蓄銳八十》發布會的音樂界名人陳澄雄、樊曼儂、杜黑等多位貴賓合影。（記者王先國攝）

文化部長李遠日昨出席所屬國立臺灣交響樂團於北市中山堂光復廳舉辦創團八十週年特刊《蓄銳八十》發布會，並邀音樂界名人陳澄雄、樊曼儂、杜黑等數十位貴賓參加盛會。發布會以對談方式進行，由國臺交八十週年特刊主編吳家恆主講，李部長與國臺交歐陽慧剛團長展開對談。李部長指出國臺交未來的兩大方向，一是走出去，和國外的藝術團體交流，強化文化外交工作，第二，則是在國內續推廣音樂藝術向下扎根。李遠表示，感謝國臺交創團八十年歷史中，所有國臺交的團長、團員、行政人員，以及協助國臺交發展的人及觀眾。李遠指出，國臺交成立於一九四五年戰後臺灣最為資源匱乏、甚至情勢黑暗的年代，一直以音樂陪伴大家，時至今日，國臺交不僅是臺灣的交響樂團，更帶著臺灣走向國際，包含前任團長劉玄詠如今成為奧地利大使，開啟「文化外交」之路，「這八十年歷史代表的不僅是臺灣的音樂史，更是整個臺灣歷史的縮影」。

國臺交歐陽團長表示，回顧國臺交創團八十年的歷史，「我可以很自豪地說，國臺交創團八十年的歷史，就是臺灣的近代音樂史。」歐陽團長說，國臺交現階段應扮演的角色即是在藝術性的堅持，此外除了專業的音樂演出外，國臺交還要讓民眾有可親近性，要多做地方巡迴演出，拓展音樂欣賞人口。歐陽團長表示，國臺交於一九四五年十二月創團，在一九四七年二二八事件後，當時社會動盪不安，國臺交面臨風雨飄搖之際，無人關注與經費支持，幾乎面臨解散，幸賴當時的臺灣省教育廳長謝東閔先生即時伸出援手救援，將國臺交納入省教育廳轄屬樂團，並全力提供資源協助國臺交度過難關，「謝東閔先生可說是國臺交的貴人」歐陽團長心懷感念地說。

文化部表示，國臺交創立於一九四五年第二次世界大戰結束的同年，當年十二月十五日國臺交於「臺北公會堂」（今臺北市中山堂）舉辦創團首場音樂會。八十年後，國臺交特別選在同一天、同一地點辦理《蓄銳八十》特刊發表，象徵歷史回望與文化傳承的延續，也在慶祝樂團誕生的同時回望戰爭的終結，「音樂的歡愉，與歷史的沉靜，在此交會」，國臺交回首過往歷史，展望未來，國臺交將續陪伴國人，並期承先啟後，持續展現榮光。