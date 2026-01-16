李遠重批藍白刪公視延任條款 年後提第二波名單

立法院今天(16日)三讀修正《公共電視法》，刪除公視董事任期屆滿可延任條款。文化部長李遠罕見以重話回應，質疑在野黨「不知是何居心」，一邊否決提名、一邊刪除延任，讓公視運作面臨風險。不過，李遠也表示已啟動第二波提名作業，將在農曆年後儘快提出新名單。

立法院三讀修正《公共電視法》，刪除公視董事任期屆滿、未選出新董事時可延任的條款，在野黨的理由是為避免行政院未提名人選，導致董事長期延任。對此，文化部長李遠16日受訪時直言「相當荒謬」。

李遠指出，行政院在去年12月31日即提出14名公視董監事人選，卻遭審議委員會刪除10人、僅剩4人，因此未能組成董事會，在此同時，在野黨卻又刪除延任條款，「不知是何居心」。李遠：『(原音)我覺得台灣社會還不夠亂嗎？你把一個公共集團搞到它不能運作的目的是什麼？公廣集團已經20年了，它從一個公共電視到現在已經很多頻道了，所有的員工不少了，而且員工他必須要繼續，還有他的權益，而且我必須讓這個集團能夠繼續運作，所以我真的不知道他們居心何在。』

李遠坦言，既不能延任、又不讓提名過關，他「真的不知道該怎麼辦」，文化部只能儘快展開第二波提名作業。李遠：『(原音)在野黨要玩這個兩面手法，我也滿無奈的啊，我只好趕快再提下一次。而且我提下一次的時間我已經想好，就是過完年我趕快提。我今天上午真的開一個很緊急的會議，大概把所有可能要提的人選、還有什麼領域，我們都做了一遍通盤的考慮。』

針對延任條款遭刪後，公視董事會是否可能空轉，李遠表示，《財團法人法》本就有在新董事會未成立前，原董事得以延任的規定，未來是否仍適用，將進一步研議；必要時不排除請法務部釋疑，或是循司法途徑確認法律解釋。

在釐清法律適用前，李遠強調自己只有2個最基本的期待，一是希望不影響公廣集團員工的權益，二是期待原有董監事會能繼續讓公廣集團順利運作。同時，文化部也會加快腳步，儘量參考審查委員提出的青年、族群等建議調整名單，希望能順利通過。

他也嚴正反駁藍、白立委認為名單「親綠」、未與在野黨溝通等指控，強調公視董監事選任制度本來就是刻意排除政治考量，否則恐讓黨政軍再次介入媒體運作，背離制度設計初衷。(編輯：沈鎮江)