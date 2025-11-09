李遠體驗宜蘭文化基地1日遊 逛百年菜市場憶童年：眼淚掉下來

文化部長李遠昨天親自到宜蘭，體驗清晨到傍晚的宜蘭百大基地1日遊程。（林縉明攝）

推廣文化基地，文化部長李遠昨天親自到宜蘭，體驗清晨到傍晚的宜蘭百大基地1日遊程，走訪宜蘭市場、二結社區、利澤國際偶戲藝術村、白米木屐村、小鎮職人－藝驛頭城等，深度體驗宜蘭文化的多元樣貌與創新活力。

文化部長李遠昨天親自到宜蘭，體驗清晨到傍晚的宜蘭百大基地1日遊程（林縉明攝）

李遠指出，宜蘭是台灣凝聚公民意識及推動文化運動的重要發韌地，不論是投入社區總體營造或地方文化館的成立，都深深扎根在這片開闊而充滿養分的文化土壤當中。文化部首屆徵選的110處百大文化基地中，宜蘭縣共有5處場域獲選，只要安排1日行程，就能一次體驗傳統市場到巨大偶戲的創作基地，充滿能量的在地社區到集結各方職人的城鎮老街。

李遠首站前往宜蘭市南北館市場的「來宜蘭迺菜市場」，探訪市場中百年傳承的老店，包括供應宜蘭如花生捲冰淇淋等30幾種食物的公平號春捲皮、有著台灣甜甜圈稱號的雙胞胎、蘭陽糕餅舖的傳統婚喪喜慶用糕點、號稱「這裡找不到的刀，宜蘭就沒有賣」的閔羣南館刀店等。

另外，市場中有許多青年返鄉的創新，例如上清飲品吳明浩為了女兒愛喝珍珠奶茶，特別嚴選了5種有機茶葉，製成豆漿紅茶；賴建峰有餘行學服裝設計的年輕攤主賴冠寧，決心接手傳承魚類加工食品的製作。而最特別的是3年前才開設的市場內壓磚＆奶酥創始店，則是店主翁國彰為了女兒的午餐三明治不再餡料散落而特別製作的，在市場飄起的咖啡香及文青的店面設計，也為百年的市場帶來一股不同的「氣味」。李遠邊品嚐著傳統、創新的各式食物，也許是觸動自己小時候的記憶，或是想著自己也作為阿公想給孫子帶來的滋味，直說著「眼淚快要流下來了」。

鄰近冬山河的利澤國際偶戲藝術村，為宜蘭老穀倉整建活化而成的建築群，是台灣首座以當代偶戲為核心的藝術園區。園區與無獨有偶工作室劇團合作，打造當代偶戲創作基地，不僅在地進行節慶品牌、社區藝術、藝術教育等，如製作大偶參與利澤地區每年元宵節重要民俗活動「走尪」。

李遠親自參與一般遊客可以體驗的60分鐘「偶在穀倉玩」遊程，包含藉由「拜訪偶家一族」認識國內外經典戲偶；「戲偶操作體驗」則可以動手體驗布袋戲偶、懸絲偶及更為複雜需要多人合作的執頭偶，李遠不愧是從小生活在許多街坊鄰居製作布袋戲偶的環境，操作起各種偶，都能輕鬆上手；最後則進入「偶戲創作現場」實際了解製偶過程，並走入排練場空間及體驗行動偶車的演出。

「白米木屐村」，除了展示館述說在地的文化，也把木屐製作示範與DIY體驗相結合，讓遊客可以實際動手及體驗傳統木屐工藝、彩繪電燒木屐、手做野薑花粽等活動，白米的木屐已從傳統產業，成為凝聚白米社區居民，更帶著在地文化走向各地的重要寄託。「小鎮職人－藝驛頭城」，由返鄉青年彭仁鴻搶救第6、7屆頭城鎮長邱金魚將被拆除的老宅，改造成名為「金魚厝邊」的文化基地。

李遠表示，看到許多年輕人返鄉，將心中對於家鄉感到驕傲的文化，持續堅持地發掘、記錄、串聯、推廣行銷，讓更多的居民及國內外旅客能經由走訪、體驗，感受在地深刻的文化，非常符合他心中對於百大文化基地的想像，「我們沒有後悔選擇了他們」。

李遠說，除了宜蘭以外，全國各縣市都有各式精彩多元的文化基地，鼓勵國人走入各個基地，感受體驗台灣文化的豐富內涵，一起「天天都是文化日、人人都是文化人」。

