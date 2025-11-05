李遠：中正紀念堂轉型趨勢不可能變 會一步步推動空間改造
民進黨立委林宜瑾5日在立法院教育文化委員會質詢文化部長李遠時，關切中正紀念堂的轉型進度，並希望在完整轉型前先關閉堂體大門。李遠回應指出，中正紀念堂轉型的趨勢已不可能改變，但要一步一步推動到大家可接受的程度，再進行空間改造。
民進黨立委林宜瑾在質詢時指出，中正紀念堂的存在形同彰顯台灣對獨裁者的緬懷、對政治受難者家屬的凌遲，也浪費納稅人的稅金，她建議文化部在中正紀念堂完整轉型前，應維持堂體大門關閉，以示對歷史傷痛的尊重。
對此，文化部長李遠回應表示，文化部正依「行政院推動轉型正義會報」方向推動中正紀念堂轉型，未來將走向歷史記憶與人權教育兼具的民主園區。他強調，轉型的趨勢「不可能改變」，但要一步步推動。李遠：『(原音)行政院有一個轉型正義會報，非常確定，就是未來中正紀念堂走向一個歷史記憶還有人權教育的一個民主園區，這個不可能改變的一個趨勢。那過程中，包括空間，剛剛委員提到的空間，要不要把門關起來，或者空間的改造、去除威權的形象，還有我們的活動、展演就朝這個方向過去。但是委員你剛剛講了，關這個門，我們也許一步一步走到有一個程度，大家可以接受的時候，我們就往空間改造來釋放。』
李遠也強調，中正紀念堂已朝結合人權議題的方向發展，包括設置戲院播放人權電影、台語片等內容，希望未來觀光客走進園區時，能理解台灣民主的歷程，這是下一波要努力的重點。(編輯：鍾錦隆)
