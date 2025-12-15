李遠：國台交80年等同台灣史 值得拍成電影

文化部所屬國立台灣交響樂團15日廳舉辦80週年特刊《蓄銳80》發布會，文化部長李遠出席時直言，國台交80年的歷史不只是音樂史，也等同台灣史，足以拍成電影。他並對國台交提出兩大期許：持續走向國際，同時讓音樂教育向下扎根。

1945年12月15日，國台交於「台北公會堂」，即今日台北市中山堂，舉辦創團首場音樂會。國台交特別選在80年後的同一天，於中山堂發表《蓄銳80》特刊，象徵歷史回望與文化傳承的延續。現場並邀請文化部長李遠、國台交團長歐陽慧剛及80週年特刊主編吳家恆進行對談，不少文化界貴賓出席，共同見證這本承載樂團80年記憶與台灣音樂史的重要出版。

李遠回顧，國台交成立於1945年，正值戰爭結束，在那樣的時空背景下仍能孕育出一個樂團、持續演奏音樂，反映的也是台灣歷史的變遷。他期盼未來能有人將這段歷史拍成一部電影，因為其中有音樂、有故事，最能撼動群眾。李遠：『(原音)80年的這個國台交歷史，它不只是台灣的音樂歷史，它其實是台灣歷史，這個樂團的成立是在1945年喔，你很難想像在1945年是台灣最貧窮，戰爭剛結束，百廢待舉，在那樣一個最匱乏最黑暗的時代，有這樣一個樂團存在，然後生存著，演奏音樂，我就覺得它是一個非常好的電影。』

國台交團長歐陽慧剛則表示，接任團長後回頭梳理樂團歷史，才真正理解國台交幾乎就是台灣近代音樂史的縮影，許多音樂人都曾在不同階段受到國台交的影響與滋養。從第一場音樂會、第一堂音樂課，到音樂教育體系的建立，國台交在台灣文化發展中創造了無數「第一」，在精神匱乏的年代，以音樂撫慰人心。歐陽慧剛：『(原音)國台交給予的許許多多的⋯⋯用音樂撫慰了許多的人心，那用音樂讓大家有親近藝術的機會……一直到今天，我除了覺得我很驕傲成為國台交的一員以外，對我來講，很重要的是，我們當然要繼續延續這些很重要的使命，繼續往下走下去。』

歐陽慧剛指出，回首80年來歷經制度轉換、遷移與重組，無論環境如何變動，國台交推廣音樂、追求藝術、建立屬於台灣聲音的方向始終未曾改變。

李遠也談到文化部在預算有限下，鼓勵跨部門、跨藝術的整合與合作。他認為，音樂不該只停留在音樂本身，而應與影像、美術、文學等領域相互連結，放大影響力。

歐陽慧剛也相當認同，並表示國台交未來將在藝術性與公共性之間取得平衡，在維持高水準演出的同時，透過跨域合作、影像製作與教育推廣，讓更多人親近音樂。他強調，國台交是屬於全民的樂團，走出古典音樂的領域之外，還有很多事情可以效力的，可以借力使力，大家一起完成更多、更多好的成就。音。(編輯：許嘉芫)