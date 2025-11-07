李遠、李洋「拍」出新火花 宣告文化幣、青春動滋券雙重加碼送

文化部長李遠與運動部長李洋今天(7日)在記者會上以漫畫、羽球「會友」，還與內湖高中生來一場輕鬆羽球雙打，宣布「遠洋合作」正式啟航，攜手推出「文化幣、青春動滋券」限時雙重加碼活動；兩部會未來還將進行「亞洲在場－台灣與亞洲運動會」特展、「雙百萬運動漫畫徵選」等各項活動。

有著「文青魂」的李遠與「體育魂」滿滿的李洋，再次合體火花不斷。李遠特別送上三本以青年與運動為主題的台灣漫畫給李洋；李洋則現場回贈帽子與毛巾。

廣告 廣告

雖然兩人年齡、身高差距大，還是一起搭擋與內湖高中同學來進行一場有趣的輕鬆對打。只見李洋「輕輕鬆鬆，游刃有餘」，相較之下，李遠的姿勢就顯得「匆匆忙忙」。兩人賣力表現，目的其實就是為文化部與運動部最近聯手宣布「文化幣」與「青春動滋券」」雙重加碼送活動的政策大力行銷。

面對現場學生的提問，李洋笑說，自己小時候也想過當畫家，但後來才發現天賦不足，練得也不足，「發現得太遲了」。李遠則回憶，高中時熱愛長跑，曾從最後一名，到最後反而迎頭趕上。他也透露，曾以棒球為題材的小說《封殺》拿下文學大獎。

由於文化部準備推出「雙百萬運動漫畫徵選」，李洋說，羽球不像棒球或網球，落地後有彈力，羽球一落地就得分，漫畫可能不好表現，但他小時候看過羽球漫畫，畫得很漂亮，很期待看到台灣創作者畫出屬於台灣的羽球故事！

兩人也以自己例子，鼓勵現在的年輕人，凡事堅持不懈。

李遠：『(原音)就是我剛剛講到那個，一開始跑最後一名，然後沉得住氣，知道自己慢慢跑，然後慢慢跑，然後跑了好幾圈以後，看到前面的人開始跑不動的時候，我就開始加快速度。就是告訴自己說不要急，不要急，人生是很漫長的，不要急慢慢跑，但是要持續的一直跑到最後。』

廣告 廣告

李洋：『(原音)我12年前我還在想要不要繼續打球，後來更一路慢慢地讓我打到全國冠軍，再後來國際上有拿到冠軍，然後再來就是奧運冠軍。我覺得對我來講，其實就像剛剛李遠部長講的，其實我們都是能不能在路上一直持續邁進，持續進步，所以我自己的座右銘是不是因為看到希望才堅持，而是因為堅持才看得到希望，也希望鼓勵各位年輕學子。』

文化部與運動部提醒，「動滋青春X文化能量爆發」限時加碼活動即日起至11月30日止，16至22歲青年只要在期限內用完文化幣以及青春動滋券200元加碼券，就能再拿到100點文化幣與100元動滋券，享受雙重回饋。(編輯：陳士廉)

