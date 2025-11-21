李鍾碩粉絲見面會急喊卡！菲律賓反貪腐示威升溫 經紀公司：安全優先

記者陳宣如／綜合報導

韓國知名演員李鍾碩原定於本月底在菲律賓馬尼拉舉行粉絲見面會，官方在17日宣布，由於當地在同日將舉行大型示威活動，原定11月30日的《2025 LEE JONG SUK ASIA FANMEETING TOUR ‘With: Just Like This’ in MANILA》活動取消。主辦方與經紀公司強調，此決定主要基於安全考量，並向粉絲表達歉意。

李鍾碩原定於11月30日在菲律賓馬尼拉舉行粉絲見面會。（圖／翻攝自IG @wilbroslive）

李鍾碩所屬經紀公司ACE FACTORY透過官方社群平台表示：「原定於11月30日在馬尼拉阿拉內塔體育館舉行的粉絲見面會，因不可預期的因素決定取消。由於同一天將舉行示威活動，我們將粉絲、藝人及所有工作人員的安全置於最優先考量，經過慎重討論後做出此決定，敬請大家諒解。並對期待此次粉絲見面會的所有粉絲深表歉意。」官方亦指出，希望李鍾碩能在不久的將來，再次前往菲律賓與粉絲見面。

李鍾碩所屬經紀公司ACE FACTORY在官方社群平台上宣布活動取消。（圖／翻攝自IG @acefactory.official）

菲律賓首都馬尼拉近期因政府防洪工程爆出貪腐問題，全國數千處防洪設施被指未完工或不合格，甚至有部分工程根本不存在的情況，引發大規模示威。主辦方表示，基於安全考量，最終決定取消原定活動。

目前，李鍾碩正進行亞洲巡迴粉絲見面會，已先後在首爾、東京、大阪、台北、曼谷及香港等城市舉行。經紀公司表示，期盼馬尼拉場能在安全環境下重新安排，最後並提供相關演出退款訊息。

