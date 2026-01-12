李鐘碩被抓穿情侶同款？ IU被酸民攻擊不忍了 1句話親回應

IU與李鐘碩在2022年底公開戀情。（圖／翻攝自 IG@dlwlrma、中時資料照）

IU（李知恩）與演員李鐘碩自2022年底公開戀情後感情穩定，不同於其他演藝圈情侶頻繁放閃，兩人一向作風低調，鮮少在公開場合談及彼此，卻總會因細節被粉絲捕捉到甜蜜互動，成為話題焦點。

近日，李鐘碩現身演員柳惠英的YouTube頻道，與韓劇《瑞草洞》的演員們一同聚餐，影片中眾人輕鬆聊天，氣氛讓不少劇迷看得備感溫馨，湧入留言討論。不過，部分粉絲關注的焦點很快從聚餐內容，轉移到李鐘碩當天的穿搭。

李鐘碩身穿一件深黃色毛衣，被眼尖網友發現，IU過去也曾穿過外觀相似的單品，立刻被聯想解讀為「情侶同款」穿搭，相關討論也迅速在網路上發酵，有不少粉絲直呼：「太甜了」、「又被默默放閃」，認為這正是兩人一貫不張揚卻充滿默契的戀愛模式。

不過，也出現部分負面聲音，甚至有酸民湧入IU的官方平台留言，對偶像戀情表達不滿：「衣服能不能各穿各的？一定要這樣嗎？」，面對爭議，IU罕見親自現身留言回應，以一句：「是不同的衣服耶」搭配笑臉表情符號，直接否認所謂的情侶裝說法。她的回應曝光後，立刻引來大批粉絲力挺，稱讚IU高EQ又不失幽默。

