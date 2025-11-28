李長庚：全球僅台灣公布月獲利 建議改季報接軌國際

（中央社記者蘇思云台北28日電）國泰金總經理李長庚今天表示，全球僅台灣每月公布獲利與營收，企業投入成本很大，美國甚至思考把季報改為半年報或年報，建議台灣制度接軌國際時，可以思考把月報改為季報，上市櫃公司確實應供投資人足夠資訊，但可思考公布頻率是否不用那麼高。

國泰金控今天下午舉行第3季法人說明會。李長庚表示，上市櫃公司每個月公布獲利與營收，投入成本很高，觀察國泰金內部財務處人員、壽險的精算部門人員為了要衡量市價，投入很多時間進行評價，非常辛苦。

李長庚提到，先前查詢ChatGPT跟Google的AI助理Gemini發現，全世界僅有台灣每個月固定公布營收與獲利，美國甚至討論把季報改成半年報或年報，台灣在談接軌國際，看是否起碼改成季報，不要每月公布，畢竟如果以長期投資為目的，公司季報資訊就很足夠。

李長庚笑說，很多分析師透過模型進行預測，每個月公布獲利可能也看不出分析師功力。台灣公布獲利頻率其實太過頻繁，值得思考是否可以調整頻率。台灣希望資本市場擴大、吸引更多外資來台，但一個市場長期發展，投入成本後能有多好的效能，也講求「市場CP值」，希望可以從投資角度、監理角度跟社會大眾一起找到最大公約數，此項建議並非反對資訊透明公開，而是希望可思考是否公布頻率不用那麼高。

媒體也關切，金融業今年掀起整併潮，國泰金對於併購案會看哪些條件，才比較符合發展需求。李長庚指出，國泰金約有6成資產在壽險，因此這幾年幾乎投注所有資源在強化國泰人壽的資本，以利順利接軌，因此也把需要多一點資本的計畫延後，若明年之後壽險可順利接軌，也會加速擴張版圖，初步傾向從保險以外的領域尋找好的併購標的，不管是國內還是國外，都持續尋找各種機會。

法人關注股利政策，國泰金財務長陳晏如表示，金控今年獲利不錯，前10月稅後獲利新台幣942億元，累計每股稅後純益（EPS）為6.16元，子公司表現非常優異，包括銀行、產險、投信獲利都會創下歷史新高，壽險今年上半年受到匯率影響獲利，但是經常性收益也有提升，明年股利政策一定要反應今年的營運成果。

陳晏如指出，全年結算後，考量資本市場狀況、營運成長需求，並視金融同業股息殖利率狀況，在兼顧財務允當性前提下，規劃一個具有股息殖利率競爭力的股利政策提報董事會討論。

外界關注壽險明年接軌後的股利上繳金控情形，國泰人壽執行副總經理林昭廷指出，主管機關相關規範還在研議中，實際上是2027年才會用到新規範。過去壽險為了準備接軌，盡量保留資本在公司、不上繳股利給金控，目前接軌準備得不錯，產生合約服務邊際（CSM）能力很好，對未來現金股利上繳看法蠻正面，金額雖無法預期，但方向上會是逐步增加上繳的趨勢。（編輯：楊凱翔）1141128