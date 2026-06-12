李長庚：四貸同堂遇大幅下修恐斷頭 未來10年負債度日

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（中央社記者蘇思云台北12日電）台股投資熱潮，市場傳出投資人「四貸同堂」現象。國泰金總經理李長庚今天表示，股市漲跌是常態，若槓桿開太高，「市場一有風吹草動會很麻煩」，年輕人雖然可承擔風險，但遇市場下修較大時恐遭遇斷頭，「未來10年可能須負債度日」。

國泰金今天舉行115年股東常會。台股屢創新高，近期市場討論有民眾透過房貸、車貸、信貸、股票融資的「四貸同堂」方式進場，媒體關注如何看待此現象，以及金控是否有觀察到證券違約交割情形。

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李長庚表示，投資有基本面支撐很好，但要留意股市有風險，漲漲跌跌是常態。如果在一定風險控管下投入股市，提早理財是好事，但如果槓桿開太高，市場一有風吹草動也很麻煩。年輕人雖然可以承擔風險，但如果真的是「四貸同堂」，市場下跌較多時恐遭到斷頭，未來10年可能須負債度日。

至於「四貸同堂」人數規模，李長庚說，聯徵中心機制主要看客戶於銀行房貸、信貸等，未納入證券業借款、保險業保單借款相關資料，無法了解客戶跨業別貸款輪廓樣貌；此外，金控子公司銀行、保險、證券體系，各自有控管額度，但整體加總是否會超過限額，其實並不清楚。

他說，金控端或許可以透過資料推估用戶狀況，但如果客戶並未同意共同行銷，相關資料取得受限，也很難掌握。

至於金融機構風險管控，李長庚表示，台灣這幾年利差很低，金融業風險控管更謹慎，逾放管理也做很好。如果市場真的下跌2到3成，槓桿過高的個案確實會出狀況，但以整體市場來看，金融機構風險控管應屬得宜。

股東會中也有股東提問國泰金如何維持長期營運穩定性，李長庚表示，以國泰金結構來看，過去財報波動最大的是國泰人壽，其他子公司營運都是穩健成長。壽險過去須留意3大因素，一是利率高低，與保單負債成本密切相關，二是匯率風險，過去壽險每年需用總資產1%的規模做避險，三是資本市場的變動。

李長庚說，這3項變因中，今年因保險業接軌IFRS 17加上採用匯率攤銷法，利率跟匯率變動影響已經趨於平緩，等於2因素已經平緩，預期未來可為股東創造更穩定成長的環境。（編輯：潘羿菁）1150612