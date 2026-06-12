李長庚：國壽擬推在宅急症照護保單 將盡快遞件送審

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（中央社記者蘇思云台北12日電）國泰金總經理李長庚今天表示，國泰人壽規劃試辦推出1年期在宅急症照護保單，保單已設計好，將盡快送審，盼盡快上市滿足民眾需求；至於衛福部喊話保險業希望調整理賠規則，李長庚表示，確保客戶權益重要，但不能重演過去防疫險事件也非常重要。

外界預期，今年底前將有望看到1年期在宅急症照護保單。

衛福部中央健康保險署2024年7月起推動在宅急症照護試辦計畫，適用對象為感染症，包含肺炎、尿路感染、軟組織感染等3類不便出門的失能病患，由醫護到府服務。醫療照護由住院逐漸移轉至門診，甚至回家住院，但因這類型態並不在商業保險範圍，衛福部與金管會開會，評估開發新商品可行性。

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國泰金今天舉行115年股東常會，外界關注近期醫療險理賠議題，李長庚表示，國泰人壽很快就會申請試辦相關新保單，如果金管會審核速度快的話，應很快可以推出保單。國泰人壽也看到客戶需求，因此推出新保單，盼可以盡快上市。

金管會昨天說明表示，衛福部中央健保署目前提供在宅急症照護的發生率資料包含肺炎、尿路感染、軟組織感染3類，目前沒包含在家癌症化療。

李長庚指出，由於過去完全沒有在宅保單，希望先慢慢累積經驗，兼顧客戶權益下，慢慢擴大廣度跟深度。

國泰人壽總經理林昭廷會後說明，衛福部有相關在宅急症照護試辦計畫，目前先試辦1年期保單、累積經驗後，可能明年調整試辦範圍，保單條款也要跟著調整。國泰人壽很快就會提出試辦申請，可以直接單買一年期在宅急症照護保單。

林昭庭解釋，衛福部健保署已經有提供相關資料，目前新保單規劃走試辦流程，等試辦完再重新檢討費率，國壽應是業界最快提出相關保單的業者。

至於衛福部長石崇良昨天喊話保險業調整思維，檢討醫療險理賠規則，很多醫療處置及手術已經不用住院，醫療費用只有住院的一半。

李長庚對此表示，過去防疫險事件是慘痛經驗，當政府片面改變保險合約，再保公司因此拒賠，保險合約屬於長期合約，如果能在尊重合約精神下，兼顧醫療演進，需要外界集思廣益，確保客戶權益重要，但是防疫險事件不能再發生也很重要，必須思考如何兼顧各方利益，也要兼顧產業穩健發展。

至於現行門診手術融通作法是否可能擴大，林昭廷指出，這部分牽涉許多保單條款內容，現行各家都有類似的融通機制，但基本上還是要看個案來做逐案認定。（編輯：林淑媛）1150612