李陽吐槽董宇輝，糾錯者何罪之有？／羅登廉
羅登廉（作家、藝術評論家）
近日，大陸「瘋狂英語」創辦人李陽公開指出董宇輝英語演講錯誤多、發音怪，引發熱議。輿論幾乎是一邊倒，大家對李陽口誅筆伐，聲討之聲一浪高過一浪，說他是“踩人蹭流量更非交流之道”，甚至上升到了人身攻擊的地步。
李陽吐槽董宇輝英語差發音怪，這事鬧上熱搜後，大多數人都在聲討李陽這樣做的所謂“真實目的”，卻沒有人多問一句：這場批評本身，到底有沒有錯位的邏輯？
看到網路上這場吵得沸沸揚揚的批評事件，讓我想起生活裡一個常見的困惑：指出別人的錯誤怎麼就成了原罪？李陽說董宇輝和外交官交流時語法錯誤多、發音怪異，這話聽著直接，卻被不少人扣上蹭流量的帽子。但反過來想，要是有人真心指出我們的不足，我們該忙著反駁還是該認真檢視？
語言的本質是溝通工具，但工具也有使用規範。董宇輝自己都在留言區道歉，說「英文丟太久，文法錯誤多，歡迎大家提批評意見。」這說明他本人並不排斥合理糾錯，網友卻為其叫屈，真是皇上不急太監急。李陽作為深耕英語教學幾十年的從業者，指出同行的語言問題，本是專業範圍內的交流。難道非要等到錯誤變成習慣，才允許有人說真話？
有人說，李陽是為了推銷四萬八的集訓營，才故意製造爭議。這種猜測不能說毫無依據，但把糾錯行為和商業目的捆綁，就否定批評本身的價值，未免太過片面。換個角度來看，要是李陽的批評能讓更多人重視口語規範，讓董宇輝的英語表達更嚴謹，即使他因此能獲得一些關注度，這種雙贏的結果也沒什麼好指責的。生活中很多人抱著多一事不如少一事的心態，看著別人犯錯卻默不作聲，美其名曰善良，其實是縱容錯誤蔓延。
真正的問題從來不是能不能糾錯，而是怎麼糾錯。李陽的爭議點或許在於語氣太過絕對，把有錯誤說成幾乎每一句都有嚴重錯誤，還連帶批評新東方和俞敏洪。這種擴大化的批評，讓人覺得不是為了糾錯，而是為了攻擊。但這只能說明批評方式有待商榷，不能因此否定糾錯行為本身的合理性。
我們總說要尊重邊界，不是不讓別人越界提意見，而是不讓批評變成人身攻擊。董宇輝在公開場合使用英語，意味著要接受大眾的檢視。這種檢視既包括讚美，也應該包括批評，李陽的言論雖然尖銳，但沒有涉及人格侮辱，只是針對專業能力的評價。這在合理的邊界之內；相反，那些不分青紅皂白就給李陽扣帽子，甚至進行人身攻擊的人，才是真正突破了邊界。
在語言學習的路上，沒有人能做到完美。董宇輝的文法錯誤，其實是很多英語學習者的通病。李陽的批評讓這個問題被廣泛討論，反而能讓更多人重視英語基礎文法和發音，這本身就是一件有意義的事。我們太容易陷入非黑即白的思維，要麼把李陽當成蹭流量的惡人，要麼把董宇輝當成完美的偶像，卻忽略了糾錯這件事本身的價值。
指出別人的錯誤並幫其改正，從來都不該是一種罪；相反，這是一種勇氣和責任。生活中需要更多敢於說真話的人，也需要更多能坦然接受批評的人。李陽的批評或許不夠委婉，或許夾雜著個人目的， 但他敢於指出錯誤的行為，比那些只會沉默和吹捧的人更有價值。畢竟，真正讓人進步的，從來不是無底線的讚美，而是一針見血的批評。
如果我們因為害怕被指責而不敢糾錯，因為討厭批評者的態度而拒絕改正，最終只會在錯誤的道路上越走越遠。李陽的爭議事件 ，更該讓我們反思的是：如何正確看待批評，如何在尊重他人的前提下 進行有價值的糾錯，而不是一味地站隊和攻擊。因為，糾錯的目的是讓人變得更好，而不是製造更多的衝突。（照片翻攝畫面）
其他人也在看
館長遭3元老毀滅式爆料「逼員工上館嫂」 神隱20小時回應了
網紅「館長」陳之漢14日晚間，遭3名元老級員工「大師兄」李慶元、特助「小偉」、「總監」吳明鑒聯合毀滅式爆料，稱館嫂是館長介入別人感情搶來的，還邀請小偉來和他一起「3P」、抹黑威脅店家等指控。對此館長神隱20小時候本人回應，否認所有指控，更心疼老婆無故被牽連。中時新聞網 ・ 7 小時前
經典賽》日本陷「雙重危機」三巨頭若缺席 恐成史上最冷清一屆
明年3月登場的世界棒球經典賽（WBC）被視為日本隊挑戰二連霸的重要舞台，卻在開賽前陷入主力球星可能缺席、轉播權又引發民怨的「雙重危機」。中時新聞網 ・ 1 天前
MLB》最後一次踏上大聯盟球場激動落淚 卡諾澄清：這是致敬不是退休
多明尼加及波多黎各今天在紐約大都會的花旗球場舉辦一場史無前例的冬季明星賽，其中入選多明尼加代表隊的資深老將卡諾（Robinson Cano），預期會是最後一次以職業球員身分站上大聯盟球場，今天全隊身穿24號球衣向他致敬，而他也不禁在場上落淚，畫面相當感人，不過他受訪時強調，這並不代表自己即將退休。卡諾的17年大聯盟生涯，曾為紐約洋基、西雅圖水手、大都會、聖地牙哥教士及亞特蘭大勇士效力，累積2639支安打、335轟、1306分打點及51次盜壘的成績單，曾拿下4座銀棒獎及2次金手套，原本相當有機會可以在退役後入選名人堂，只可惜他在大聯盟時期曾二度被驗出禁藥，令外界對他的成績打上一個問號。TREMENDO HOMENAJE A ROBINSON CANÓEn un juego entre estrellas de República Dominicana y Puerto Rico, que reunió más de 20 mil aficionados en el Citi Field de Nueva York, Robinson Canó fue figura central de麗台運動報 ・ 1 小時前
中1.2億爽過頭！66歲阿北瞞妻裝窮半年 半年後崩潰了
中1.2億爽過頭！66歲阿北瞞妻裝窮半年 半年後崩潰了EBC東森新聞 ・ 1 天前
館長開直播認了！手機的確有「我的影片」 怒嗆：錢早被他們拿光
網紅館長（陳之漢）昨（14）日遭到昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工李慶元與高階主管小偉爆料性騷擾員工、私德敗壞等。對此，館長今日開直播，表示爆料者都只PO出對他們有利的音檔，同時他也質疑，小偉若真的覺得被性騷擾，那又為何在中間離開公司後又回來？並強調自己行得正、做得端，沒什麼好怕的，「反正法律的問題，我們就交給律師」。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
館長遭兄弟「毀滅式爆料」！8大惡行全曝光 專家傻眼：到底做人多差？
館長（陳之漢）昨（14）日被昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉開直播「毀滅式爆料」，李慶元公布錄音檔稱館長不僅介入人家感情，還要求小偉傳私密照，暗示要「三人行」。對此，科技專家許美華表示，其實在正常情況下，兄弟圈是講求江湖道義的，好奇「館長做人是做到多差？對待兄弟是有多不夠意思？昔日跟他稱兄道弟的哥們才會這樣出來爆料？」三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
撿到寶！全家羽絨外套竟只賣298元 內行人認出是日系聯名款
這名網友於14日在Threads發文表示，在上班途中經過全家門市時，意外看到羽絨外套正在進行出清優惠，價格僅298元，毫不猶豫立即購入一件。另一名網友則分享，為了搶購這款超值商品，當天早上特地跑遍附近四間全家便利商店，雖未見到羽絨外套，但發現羽絨背心也同步特價，單件...CTWANT ・ 18 小時前
全球NAND Flash三哥股價慘崩23％ 記憶體大黑馬為何一夕爆雷？
全球第三大儲存型快閃記憶體（NAND Flash）供應商日本鎧俠（Kioxia）上季財報爆雷，7~9月淨利驟減6成，致今（14）日股價重挫23%，成為市場焦點。業界人士指出，鎧俠表現不如預期，可能與其對蘋果提供NAND晶片時所簽訂的「固定價格協議」有關，美光將於下月公布11月營收，屆時可望再度檢驗記憶體族群的整體需求狀況。中時財經即時 ・ 1 天前
台灣總教練曾豪駒赴日交流賽情蒐「初體驗」！韓遭日4：11血洗苦吞10連敗
體育中心／季芸報導為了備戰明年登場的經典賽，日本與韓國兩隊國家隊15日在東京巨蛋進行交流賽，終場日本隊以地主之姿11：4血洗韓國奪勝，而台灣隊總教練「龍貓」曾豪駒也親自赴日場邊情蒐，他也在個人社群分享球場觀眾席視角畫面，並寫下「初體驗」的註解。FTV Sports ・ 3 小時前
台灣人注意！醫勸「市場超夯3種魚」別吃了 曝1關鍵：恐加速失智、罹癌
台灣四面環海，海鮮「尚青」又肥美好吃，成為不少家庭和外食族的心頭好。不過小心別亂吃太多，尤其不少飲食含有重金屬，會讓身體受損。有醫師警告，台灣人喜歡的3種魚「鮪魚、鯊魚肉、旗魚」等深海魚類因為重金屬成分含量高，需要盡量避免，否則可能會加速失智，還會增加罹癌風險！三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
46歲健身教練天天運動飲食超自律竟得肺癌 醫揭1習慣破功，很多人都中
46歲的健身教練，體脂率僅12％、每天晨跑＋重訓、食量控制嚴謹，卻在公司健康檢查中被診斷為早期肺腺癌。這位教練不解地問醫師：「我這麼努力維持健康，為什麼還會得癌？」林口長庚醫院血液腫瘤科醫師廖繼鼎表示健康2.0 ・ 1 天前
棒球》日本強化試合傳捷報！ 日本武士隊11比4力退強敵韓國
2025日本武士強化試合今天（15日）在東京巨蛋熱烈開打，日本隊中繼投手森浦大輔雖遭到韓國連續2支全壘打的重擊，讓對手先馳得點，但有著打線全場12支安打、海灌11分的援護，最終日本隊以11比4取得強化試合的首場勝利。Yahoo奇摩運動 ・ 13 小時前
66歲老翁中樂透1.2億「裝窮騙妻子」 半年後生活崩塌後悔了
根據日媒《The Golden Online》報導，S先生與妻子T女士同為66歲，原本靠著每月合計30萬日圓（約新台幣6萬元）的退休金過著節儉生活。中獎前他們的存款約為5700萬日圓（約新台幣1140萬）。在某次如常於咖啡廳閱讀報紙、隨手購買彩券的當日，S先生驚喜發現自己中了6億日圓。但...CTWANT ・ 1 天前
館長遭爆「逼員工拍鳥照」滿足館嫂慾望！ 律師：恐面臨5年刑罰
[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導網紅館長近來爭議不斷，昔日元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉昨（14）日開直播爆料，指控館長因性功能不佳，逼迫小...FTNN新聞網 ・ 18 小時前
義大利老闆怒嗆16台客「滾吧！」氣炸只點5披薩3啤酒 被台網出征關IG
義大利蒙泰卡蒂尼泰爾梅一間「pizza dal pazzo」披薩店的老闆，近日用義大利語拍片公審，指控店內16位台灣觀光客只點5份披薩、3杯啤酒，片中台灣顧客聽不懂，還笑著對鏡頭打招呼比讚、比YA。老闆最後甚至情緒很激動嗆「台灣滾吧，太棒了。」影片PO上IG後，立刻引發許多台灣網友出征批評，披薩店老闆只好將IG暫時關閉。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
常被拱跟安心亞在一起！阿Ken吐真心話認「太難了」 鬆口關鍵原因
47歲男星阿Ken（林暐恆）擁有流利的口條，除了主持節目、參與眾多戲劇演出之外，還斜槓導演身分，能力備受肯定。近日，阿Ken登上陶晶瑩的網路節目時，也被問到跟女星安心亞的感情話題，他鬆吐真心話表示「真的太難了」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
粿粿爆住胡釋安家密會王子！「交換禮物」合體片曝光 胡瓜傻眼回應
粿粿跟范姜彥豐婚變，粿粿遭指控婚內出軌王子（邱勝翊），今週刊更報導粿粿與范姜彥豐分居後一直都住在胡釋安家，胡釋安提供住處讓粿粿和范姜能夠分居，並有安全的地方和王子相約。對此，胡瓜回應不知情；而先前合作拍片，畫面也再度被挖出。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
母親不會英文卻親自教他！黃仁勳曝成功關鍵：「這精神」塑造了輝達
據《商業內幕》報導，「我媽教我英文，但她其實不會英文。」黃仁勳驕傲的說，「這句話本身就說明了一切。」黃仁勳出生於台灣，家人後來搬到泰國，9歲時他與哥哥被送往美國接受更好的教育。他先前曾提到，母親主要說台語，但仍在孩子們準備前往美國時，開始教他們英文。黃仁勳...CTWANT ・ 1 天前
閃兵案判刑出爐！坤達重判2年8月 王大陸刑罰僅1年 內幕曝光了
（記者張芸瑄／綜合報導）新北地檢署偵辦藝人閃兵案，昨（14）日再度起訴12人。綜合今年2波起訴與日前自首者，已 […]引新聞 ・ 23 小時前
62歲李連杰回春遭瘋傳「移植最帥武僧心臟」 密友不忍鬆口真實內幕
62歲男星李連杰雖然淡出螢光幕，不過一舉一動仍受到關注，尤其是近來露面時頻頻被說狀態回春，還有人指稱他接受心臟移植，器官來源則是車禍離世的「最帥武僧」秋風，不過他的好友向太昨（11日）直播時，也鬆口李連杰「回春」真實內幕。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 4 天前