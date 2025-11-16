李陽吐槽董宇輝，糾錯者何罪之有？／羅登廉

羅登廉（作家、藝術評論家）

近日，大陸「瘋狂英語」創辦人李陽公開指出董宇輝英語演講錯誤多、發音怪，引發熱議。輿論幾乎是一邊倒，大家對李陽口誅筆伐，聲討之聲一浪高過一浪，說他是“踩人蹭流量更非交流之道”，甚至上升到了人身攻擊的地步。

李陽吐槽董宇輝英語差發音怪，這事鬧上熱搜後，大多數人都在聲討李陽這樣做的所謂“真實目的”，卻沒有人多問一句：這場批評本身，到底有沒有錯位的邏輯？

看到網路上這場吵得沸沸揚揚的批評事件，讓我想起生活裡一個常見的困惑：指出別人的錯誤怎麼就成了原罪？李陽說董宇輝和外交官交流時語法錯誤多、發音怪異，這話聽著直接，卻被不少人扣上蹭流量的帽子。但反過來想，要是有人真心指出我們的不足，我們該忙著反駁還是該認真檢視？

語言的本質是溝通工具，但工具也有使用規範。董宇輝自己都在留言區道歉，說「英文丟太久，文法錯誤多，歡迎大家提批評意見。」這說明他本人並不排斥合理糾錯，網友卻為其叫屈，真是皇上不急太監急。李陽作為深耕英語教學幾十年的從業者，指出同行的語言問題，本是專業範圍內的交流。難道非要等到錯誤變成習慣，才允許有人說真話？

有人說，李陽是為了推銷四萬八的集訓營，才故意製造爭議。這種猜測不能說毫無依據，但把糾錯行為和商業目的捆綁，就否定批評本身的價值，未免太過片面。換個角度來看，要是李陽的批評能讓更多人重視口語規範，讓董宇輝的英語表達更嚴謹，即使他因此能獲得一些關注度，這種雙贏的結果也沒什麼好指責的。生活中很多人抱著多一事不如少一事的心態，看著別人犯錯卻默不作聲，美其名曰善良，其實是縱容錯誤蔓延。

真正的問題從來不是能不能糾錯，而是怎麼糾錯。李陽的爭議點或許在於語氣太過絕對，把有錯誤說成幾乎每一句都有嚴重錯誤，還連帶批評新東方和俞敏洪。這種擴大化的批評，讓人覺得不是為了糾錯，而是為了攻擊。但這只能說明批評方式有待商榷，不能因此否定糾錯行為本身的合理性。

我們總說要尊重邊界，不是不讓別人越界提意見，而是不讓批評變成人身攻擊。董宇輝在公開場合使用英語，意味著要接受大眾的檢視。這種檢視既包括讚美，也應該包括批評，李陽的言論雖然尖銳，但沒有涉及人格侮辱，只是針對專業能力的評價。這在合理的邊界之內；相反，那些不分青紅皂白就給李陽扣帽子，甚至進行人身攻擊的人，才是真正突破了邊界。

在語言學習的路上，沒有人能做到完美。董宇輝的文法錯誤，其實是很多英語學習者的通病。李陽的批評讓這個問題被廣泛討論，反而能讓更多人重視英語基礎文法和發音，這本身就是一件有意義的事。我們太容易陷入非黑即白的思維，要麼把李陽當成蹭流量的惡人，要麼把董宇輝當成完美的偶像，卻忽略了糾錯這件事本身的價值。

指出別人的錯誤並幫其改正，從來都不該是一種罪；相反，這是一種勇氣和責任。生活中需要更多敢於說真話的人，也需要更多能坦然接受批評的人。李陽的批評或許不夠委婉，或許夾雜著個人目的， 但他敢於指出錯誤的行為，比那些只會沉默和吹捧的人更有價值。畢竟，真正讓人進步的，從來不是無底線的讚美，而是一針見血的批評。

如果我們因為害怕被指責而不敢糾錯，因為討厭批評者的態度而拒絕改正，最終只會在錯誤的道路上越走越遠。李陽的爭議事件 ，更該讓我們反思的是：如何正確看待批評，如何在尊重他人的前提下 進行有價值的糾錯，而不是一味地站隊和攻擊。因為，糾錯的目的是讓人變得更好，而不是製造更多的衝突。（照片翻攝畫面）