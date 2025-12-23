李雅慧促改善交通幹道品質 目前已完成博愛四路路段重鋪

市議員李雅慧表示，她在議會持續要求相關單位向中央爭取改善博愛路工程經費，目前已見成果，路面品質已明顯提升。（記者吳文欽攝）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市議員李雅慧廿三日表示，她要求相關單位向中央爭取改善工程經費，目前已完成博愛四路（重和路至華夏路）路段改善，全長約七百五十公尺，總經費八百四十萬元，路面品質已明顯提升。

李雅慧指出，此外，博愛路（新庄仔路－大順一路）後續還有路口及行人安全相關改善工程的建議案，目前也已通過中央審查，待工程陸續完成後，將可大幅提升整體交通安全與行車舒適度。

李雅慧說，博愛路是高雄市重要的南北向主幹道，也是左營高鐵特區主要的貫穿道路之一，長期車流密集，造成路面多處不平整、龜裂與坑洞，不僅影響行車品質，也關係到用路人的安全。

她進一步說，為了改善這個問題，她在議會持續要求相關單位向中央爭取改善工程經費，目前已見成果，博愛路路面品質已明顯提升。

李雅慧認為，路平，不只是看得見的工程成果，更是每天通勤、生活在這座城市的基本安全。她會持續為大家把關，讓高雄的道路更平、更安全、更好走。