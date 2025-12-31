李雅慧促營養午餐加速立法 讓孩子享同樣品質營養午餐

市議員李雅慧指出，孩子在校園中的學習環境，其中「營養午餐」更是關鍵，因此，應將「讓孩子吃得好」納入公共政策核心。（記者吳文欽翻攝）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市議員李雅慧卅一日指出，孩子在校園中的學習環境，其中「營養午餐」更是關鍵，因此，應將「讓孩子吃得好」納入公共政策核心。

李雅慧表示，孩子吃得夠不夠？好不好？健不健康？為此，她多次實地考察民營中央廚房與學校廚房，因為她深知，每天入口的食物，直接影響孩子的健康與學習力。

李雅慧提到，然而，目前全台各縣市在營養午餐的經費投入、品質控管、營養標準、食安管理與資訊透明度上，仍存在落差，這是攸關孩子基本健康權益能否被一致保障的結構性問題，因此，營養午餐立法的腳步，真的必須再加快。

她主張，應將「讓孩子吃得好」納入公共政策核心。市府更應編列足夠預算，不論是公辦公營、公辦民營或民辦民營，都應讓每一名孩子享有同樣品質的營養午餐。

李雅慧也指出，全國最大里福山里將一分為四，公告後，近期服務處接獲不少未來「福檳里」居民陳情，因名稱諧音因素，希望能研議更名的可能性。

李雅慧表示，里名不只是行政編制，更承載地方認同與情感。她與民政局閻局長進行討論，後續會蒐集地方意見，並在明年七月一日正式生效前，加強與居民的溝通與說明，審慎面對大家的聲音。

李雅慧說，「福檳里」的命名，係因里調整後的範圍中，約有三分之一為原福檳社區，具備歷史沿革與代表性，符合命名原則。不過，也有居民提出不同建議，例如新劃分範圍涵蓋博愛路，可考慮命名為「福愛里」；或因里內有多所學校，建議命名為「福學里」等。