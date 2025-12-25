李雅慧促試辦可負擔住宅政策 讓住宅回歸居住功能而非投資品

市議員李雅慧建議，在目前的都市計劃中市府可分回的八百九十七戶社會住宅量體，評估作為「可負擔住宅」政策試辦標的，讓住宅真正回歸居住功能。（記者吳文欽翻攝）

高雄市議員李雅慧廿五日建議，在目前的都市計劃中市府可分回的八百九十七戶社會住宅量體，評估作為「可負擔住宅」政策試辦標的，透過價格管控、資格審核及轉售限制等機制，讓住宅真正回歸居住功能，而非成為投資商品。

李雅慧提到，在一次地方行程中，一位長輩向她談起對居住正義的期待。長輩說省吃儉用一輩子，原本希望能在孩子成家時，提供購屋的第一桶金，卻沒想到短短十年間，楠梓地區房價漲幅高達百分之八十七 ，原有的規劃早已追不上市場變化。長輩期待「政府能不能蓋一些我們買得起的房子？」

李雅慧說，這個問題，並非個案，而是結構性的居住困境。近年來，「可負擔住宅」政策開始在國內受到討論。她在這次會期總質詢中，就國內外相關制度設計、財務可行性與執行模式，與市長交換意見。

李雅慧指出，她必須肯定，現行的社會住宅、租金補貼及新青安貸款政策，確實在短期內回應了部分居住需求，但對於長期居住正義的角度來看，僅以「租得起」作為政策主軸，仍不足以回應基層民眾對「安居立命」的期待。

她強調，我們需要一套能夠銜接租屋與購屋之間斷層、讓受薪階級「有機會成為屋主」的制度性方案。居住正義，不只是提供一個屋簷，更是讓努力生活的人，看得見未來、買得起的人生，也期待未來的高雄市長能將這項政策落實。