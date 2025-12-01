李雅慧促釋出低價房屋 協助年輕人實現購屋夢想

房市持續飆漲，市議員李雅慧建議市府將公辦都更分回住宅多元釋出低價房屋。（記者吳文欽翻攝）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市議員李雅慧一日總質詢表示，目前中央已有設定地上權與社宅混合配套的模式評估，桃園也啟動「可負擔住宅」壓低二成房價供給成家的年輕人，建議市府將公辦都更分回住宅多元釋出低價房屋。

房市持續飆漲，李議員提到，有理髮店老闆娘說她存一輩子錢想為兒子買房，但存款速度永遠比不上房價上漲速度，尤其在台積電來到高雄後，對申請社宅，老闆娘說「租屋不能一輩子，有自己的厝才是人生圓滿」，希望政府蓋便宜房子給百姓買。

李議員以高雄月均薪四萬六百六十元，左營一間非精華兩房卅坪二手屋開價一千三百六十八萬元為例，新青安專案卅年期自備款要二百七十三萬元、房貸每月三萬八千元，還不包括仲介、稅金、裝潢、傢俱…年輕人如何以第一桶金購屋？六年實現購屋夢想根本遙不可及。

陳其邁市長答覆表示，社會住宅評估最長十二年限能否再延長，並研議非市中心捷運站週遭採地上權住宅或社宅等不同形式，配合交通導向城市發展策略，減輕年輕人購屋負擔。

陳市長也在答覆李議員詢問給市民對民進黨四位市長參選人選擇的參考指標時表示，其一是哪一位為高雄奉獻心力、做了什麼？其二是對高雄未來發展願景？強調高雄正處於快速變動時代，高雄要擺脫南北失衡，產業轉型至關重要，高雄要脫胎換骨才能永續發展；如果有一位市長參選人過去很努力為高雄，未來有很好的市政擘劃，這會是市民的福氣。