李雅慧出席首座加氫站啟用 氫能載具邁入運作新階段

市議員李雅慧表示，台灣第一座加氫站正式落腳高雄，代表台灣氫能載具正式邁入運作的新階段。（記者吳文欽翻攝）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市議員李雅慧十一日表示，台灣第一座加氫站正式落腳高雄，代表台灣氫能載具正式邁入運作的新階段。

李雅慧十一日出席中油位於楠梓的加氫站啟用典禮。她認為，台灣氫能載具正式邁入運作的新階段，這象徵市民對新科技與陌生能源的接受提升，更代表高雄在能源轉型、淨零排放與綠色交通上的長期承諾。

李雅慧指出，未來，加氫站的啟用將有助於：推動氫能公車示範路線，讓大眾運輸更安靜、更潔淨；帶動在地產業鏈的成形，從儲氫、運氫到氫燃料電池技術，都可能成為高雄新的產業機會；提升能源多元化與韌性，讓城市在面對極端氣候與國際減碳要求時更具競爭力。

李雅慧強調，高雄是一座敢於迎向未來的城市。從太陽能、離岸風電，到現在的氫能交通，我們一步步把「永續」變成日常。期待未來能加速建立更多低碳運具示範，包括氫能公車、物流車，甚至長途運輸，讓下一代能在更乾淨、更健康的城市成長。

李雅慧提到，作為一位母親、民意代表、也是關心地球未來的城市公民，她一直把「潔淨能源」視為下一個世代的關鍵投資。除了長期關注能源政策外，過去也曾前往韓國統營市的加氫站參訪，實地了解氫能交通的基礎建設、加氫流程與供應鏈發展，為高雄的下一步尋找可借鏡的經驗。