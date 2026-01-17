李雅慧重申毒駕絕對零容忍 促警強化宣導、查緝力道

市議員李雅慧針對近期「毒駕」這個正在急速惡化、卻仍被社會低估的問題，要求警察局重視。（記者吳文欽翻攝）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市議員李雅慧十七日表示，警察局預算審議順利完成，她特別針對近期「毒駕」這個正在急速惡化、卻仍被社會低估的問題，要求警察局重視。

李雅慧提醒警察局，今年在防制工作上，必須更明確、也更積極地強化毒駕的宣導與查緝力道，從校園到社區、從鄰里到日常生活，讓社會大眾清楚認知：毒駕不是灰色地帶，是犯罪行為。公共安全沒有退讓空間。

李雅慧說，自去年警政署加強取締毒駕以來，全國毒駕案件數已突破千件，顯示毒駕早已不是零星個案，而是嚴重的公共安全危機。

她提到，去年，高雄就曾發生毒駕撞死無辜路人的悲劇。毒駕所造成的人員傷亡、家庭破碎，一點都不亞於酒駕，甚至因為更難即時辨識，風險往往更高。毒駕，絕對零容忍！

李雅慧進一步說，回顧幾年前，葉少爺酒駕撞死一名清晨外出運動的民眾，受害者的配偶因無法承受巨大悲痛，最終選擇結束生命，震驚全台。一條人命的逝去，摧毀的是一整個家庭，同時，也是社會巨大的公安成本。這樣沉痛的社會經驗，絕不能再重演。

李雅慧指出，毒駕取締數據飆升，主要原因是去年開始導入毒品唾液快篩，而毒品唾液初篩試劑自去年十一月廿日上路至今年一月五日，共計使用一百廿五個唾液初篩試劑，其中陽性九十五個，陽性率百分之七十六，但恐怕仍存在不少黑數。

李雅慧強調，現在，我們面對的不只是酒駕，從數字上來看毒駕的危害更甚，也更隱蔽。守住道路安全，就是守住每一個家庭的未來。