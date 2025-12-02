李雅芬批北高雄風雨球場無下文 盼市長能加速在剩餘任期內動工

李雅芬議員表示，新建北高雄第一座風雨球場進度，陳市長承諾興建至今已過五年，仍無下文，期盼能加速在剩餘任期內動工。（記者吳文欽攝）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市議員李雅芬二日總質詢，詢問陳其邁市長還有哪些想完成的市政建設？陳市長答覆說，左楠地區包含新台十七線拓寬到南門圓環、捷運紫線行政程序、園區南路或後昌路整體交通改善，以及楠梓運動園區周遭交通及設施改善等。

李議員則認為，陳市長期盼做到的建設還缺一樣，新建北高雄第一座風雨球場進度，陳市長承諾興建至今已過五年，仍無下文，期盼能加速在剩餘任期內動工。

針對後勁公園整建議題，李議員說，地利位置佳的後勁公園，去年動用六千五百萬元完成整建並新增遊樂設施，但仍面臨停車位嚴重不足、公園草皮裸露面積大不適合野餐或休憩、植栽雜亂無章、步道水泥灰色鋪面缺乏朝氣、沿途缺少座椅供民眾休息等問題。

她具體建議規劃第二期整建工程，改善相關缺失打造成全齡公園，並評估在北半邊園區新建地下停車場、協調高科大拆除圍牆，讓兩邊連成一氣。

李議員指出，因應政策擴大服務對象，建議縮短居服員入職期程、對既有建物設立長照機構衡酌實際狀況進行審核、簡化收費審查機制並通盤檢討收費標準，提升服務質量，也期盼長照中心升格為市府一級機關。

李議員提到，防範非洲豬瘟，禁用廚餘養豬，目前市府優先施作堆肥、輔以焚化處理，但焚化會產生戴奧辛等有毒氣體，建議市府動用環保基金補助家戶購置廚餘處理機。