李雅英來台「最大功臣」曝光 網點「1關鍵」狂讚！

中職啦啦隊自「韓援始祖」李多慧來台加盟之後，掀起「韓援旋風」，多位韓籍啦啦隊員陸續加盟各球隊。韓援女神在台發展獲得超高人氣，累積不少粉絲。近期1名網友發文，指出「富邦韓籍三本柱」之一的李雅英「活動、代言、通告和聲量也是超級高」，好奇她較晚來台發展卻超越很多人「是怎麼成功的？」。貼文一出，引發熱議，大批網友都列出「1關鍵」狂讚。





韓援女神李雅英來台「成功關鍵」曝 一票網揭「性格超反差」讚：甜笑無敵！

原PO指出，李雅英（右）較晚才來台，但「活動、代言、通告和聲量也是超級高」，好奇問「李雅英是怎麼成功的？」。（圖／翻攝自PTT、李雅英IG）

原PO在PTT發文，表示韓援女神李多慧因具備「先行者優勢」，「加上語言、經營等因素，最成功應該不用多說」。原PO特別指出，韓籍啦啦隊員李雅英雖然較晚才來台發展，但「活動、代言、通告和聲量也是超級高」，遠超一眾前輩。因此，原PO好奇問鄉民「李雅英是怎麼成功的？」。

一票網友都列出「1反差特點」，稱讚「配合度高，親和力夠，又長住台灣」、「個性真的不錯啦」。（圖／翻攝自PTT）

貼文曝光，引發熱烈討論，大批網友認為外表看似高冷姐姐型的李雅英，卻有著超反差的親切性格，留言稱讚「配合度高，親和力夠，又長住台灣」、「個性真的不錯啦」、「跟李多慧一樣 ，都個性討人喜歡」、「一開始以為是冰山美人型，結果是諧星類型」、「 反差太大，觀眾反而很愛，而且她不顧形象」、「個性蠻反差有趣」、「敬業個性又好」、「甜美笑容無敵啊，隨時都在笑，看到雅英對我笑煩惱都沒了。」、「親和力！笑整場」、「又正又搞笑，每次她表演從頭到尾都笑容滿面」。

