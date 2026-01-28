李雅英化身「神祕狐狸」秀成熟美！海邊揮舞仙女棒 展現雙面誘惑
擁有超高人氣的韓國啦啦隊李雅英，首支單曲《哇塞（Wasai）》在發布後，短短一個月內已在Youtube上累積高達46萬的點閱率，不少看了MV後的人都笑說：「怎麼可以這麼台。」引起網上熱烈討論，2026年1月30日中午12時將推出李雅英的第二首個人單曲 《狐狸呀（Foxy Night）》。
融合韓國Trot復古節奏 告別「阿勇歐膩」展現成熟誘惑力
《狐狸呀（Foxy Night）》以「神祕、俏皮、難以捉摸」的狐狸意象為核心概念，融合韓國Trot（演歌）復古舞曲的節奏推進華語流行音樂，打造出一首兼具角色張力與高度記憶點的跨文化流行作品。歌曲主題圍繞「越抓不住，越想追逐」的情感，與第一隻單曲《哇塞（Wasai）》出演的「阿勇歐膩」相比 ，更多的展現李雅英不同於前作的成熟魅力，以及表達對自身完美要求的心理狀態。
台韓頂尖團隊聯手統籌 挖掘韓國人眼中的「台灣感性」
本次作品由一選娛樂（First Choice Taiwan） 統籌製作，攜手韓國音樂製作人Oliver Kim與韓國導演NAROO，在第一支單曲《哇塞（Wasai）》中藏了不少巧思，透過音樂及影像的結合，展現韓國人近期流行的「台灣感性」獨有的魅力。
視覺呈現則由曾執導《哇塞》的NAROO韓國導演再度領軍操刀官方MV。NAROO導演擅長透過敘事強化藝人的特質轉化，本次特別運用「性感上班族造型」與「夜間海邊奔跑」的情境對比，捕捉李雅英天真與誘惑並存的雙面性。影像最終延伸至夜晚海邊，李雅英手持仙女棒奔跑舞動，徹底釋放前段累積的情緒，完整呼應「狐狸」既誘惑又自由的核心能量。
