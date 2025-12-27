李雅英化身「阿勇歐膩」推出單曲 網：穿小7制服好美

韓籍啦啦隊女神李雅英，來台灣發展近兩年。（圖／翻攝自李雅英IG）





韓籍啦啦隊女神李雅英，來台灣發展近兩年，她在YT個人頻道阿勇歐膩，宣布推出人生第一首全中文單曲。共有三種裝扮展現她個人魅力。

李雅英〈哇塞Wasai〉：「哇塞哇塞哇塞塞，心跳亂了不會停歇。」

穿著旗袍在公園熱舞，後面是知名景點艋舺清水巖；接著她又化身成便利商店店員在超商工作。

富邦悍將韓籍啦啦隊，女神李雅英27號發布了首支中文單曲，讓粉絲超級興奮。影片中有旗袍、超商制服和吊帶裙，3個裝扮來回穿梭，展現出了李雅英的個人魅力。

李雅英〈哇塞Wasai〉：「一半甜蜜一半苦味，是愛情的酒在發酵，眼神對一點命運轉出新畫面。」

場景還有水果店、超市和傳統市場，雨傘一轉，完美詮釋了台灣感性。

歌曲與以往韓國流行音樂不同，曲風更像是台語歌曲，也讓身為韓國人的李雅英詮釋出了獨特的風味，這樣看來民眾可能好長一段時間都要哇塞哇塞了。

李雅英〈哇塞Wasai〉：「哇塞哇塞哇塞塞。」



