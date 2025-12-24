李雅英化身"阿勇"推全中文單曲! MV主打台灣感性風

生活中心／陳佳侖 、董子誠 台北報導

韓籍啦啦隊女神李雅英，在台灣擁有高人氣，來台灣發展近兩年的她，驚喜宣布將推出人生第一首全中文單曲，新歌MV走台灣感性風格，MV中雅英的"阿勇"性格大解放，她也獨家接受民視專訪，分享MV拍攝秘辛。

在公園內穿旗袍搞笑踩漫步機，韓籍啦啦隊女神李雅英，驚喜宣布好消息。

韓籍啦啦女神李雅英，推出全中文單曲《哇塞》WASAI 。（圖／民視新聞）韓籍啦啦隊員 李雅英：「因為常常聽到哇塞，在韓文很像大發（太棒），所以應該好的意思，也希望大家很好記得，因為希望可以跟大家一起唱，所以用中文，我很努力練習。」

苦練中文李雅英終於推出，人生第一首全中文歌曲"哇噻"，MV預告畫面也曝光，不論是穿旗袍裝在公園漫步，又或是化身超商店員崩潰撕發票，還是在水果攤拿掃把又彈又唱，李雅英搞笑"阿勇"性格大解放。

韓籍啦啦隊員 李雅英：「因為大家很喜歡阿勇，所以這次的歌曲，希望可以用阿勇加上Trot，帶給大家開心的感覺。」

韓籍啦啦女神李雅英用中文打招呼。（圖／民視新聞）MV大走台灣感性路線，粉絲們也紛紛留言，"哇塞哇塞雅英真的好厲害"、"想去雅英打工的便利商店當同事"、"哪一家水果攤的水果這麼幸運"、更有粉絲敲碗"雅英用阿勇的身分，原地出道"。

韓籍啦啦隊員 李雅英：「因為我是啦啦隊，所以我希望大家，可以聽這首歌得到能量，也希望各位聽我的歌時，每天唱哇噻哇噻哇噻，這樣唱感覺就像大發大發大發，可以迎來正能量跟愉悅的心情。」

超洗腦旋律，上線短短不到24小時，就突破3萬點閱，也讓大家看見雅英逗趣可愛的一面。

