李雅英在台灣如何成功？網點出「會紅的最大功臣」

李雅英來台發展相當成功。(圖／池宗玲)

韓籍啦啦隊近年在台灣相當火熱，從始祖李多慧開始，就掀起極大迴響，另外像是邊荷律、安芝儇、李珠珢等，也是不惶多讓，如今有網友提及加入富邦悍將啦啦隊Fubon Angels，即將邁入第三年的李雅英，不僅代言不斷，日前還發行單曲，星途備受看好，讓人好奇究竟為何竄紅。

網友近來在PTT以「李雅英是怎麼成功的」為題發文，指出韓籍啦啦隊來台，李多慧有著「先行者」的優勢，加上語言、經營等因素，算是目前最成功人選，第二名應該就是李雅英，不管活動、代言、通告和聲量，皆遙遙領先其他韓援，落後的甚至連車尾燈都追不上，不禁好奇提問：「比較晚來的雅英是怎麼成功的」。

對此，網友紛紛給出答案：「配合度高，親和力強，又住台灣」、「漂亮身材好，又很會互動」、「跟李多慧一樣，個性討人喜歡」、「她不顧形象演出，反差很大，觀眾反而特別喜歡」、「主要是人很親切，毫無架子又漂亮」、「太合台灣人胃口了」、「一開始以為是冰山美人型，結果是諧星類型」、「又正又搞笑，每次演出時都笑容滿面」、「雅英是裡面最甜，最放得開的吧」，意謂著李雅英靠著真性情，成功收服台灣粉絲。

不過有許多人指出關鍵在於「阿勇」，像是「雅英會紅，最大功臣是阿勇」、「現在只有阿勇，沒有雅英了」、「阿勇讓討喜度倍增」、，至於「阿勇」是誰?主要是李雅名字韓文發音類似「阿勇」，粉絲便這樣稱呼她，另外也會用「阿勇」來形容李雅英較活潑的另一面性格。

