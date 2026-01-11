李雅英怎麼成功的？粉絲點出「最大功臣」：容易讓人有好感

（記者洪承恩／綜合報導）韓籍啦啦隊近年在台灣掀起熱潮，其中李多慧被視為先行者，人氣居高不下。不過有不少網友注意到，後來加入的富邦啦啦隊成員李雅英，同樣在活動、代言與網路聲量上全面開花，成績僅次於李多慧，讓人好奇她究竟憑什麼迅速竄紅。相關討論近日在PTT引爆話題，也有許多網友提出看法，認為是因為李雅英配合度高、毫無架子，且常駐時間長，讓粉絲產生好感。

根據網友觀察，李雅英受歡迎的主因，被普遍認為是親切又反差感十足的個性。許多留言指出，她配合度高、毫無架子，加上甜美外型與常駐台灣的時間較長，很容易讓粉絲產生好感。也有人笑說，原以為她是冷豔型美女，結果私下超級搞笑，甚至願意不顧形象地玩梗，反而更受觀眾喜愛。

廣告 廣告

圖／李雅英來台發展後相當成功，粉絲們提出看法，認為個性相當討喜。（翻攝李雅英IG）

其中最被熱議的，就是她以中文諧音延伸出的「阿勇」人格。粉絲指出，自從她展現這個綜藝感滿滿的形象後，人氣更暴衝，「現在只有阿勇，沒有雅英」、「阿勇又正又搞笑」、「集性感和喜感於一身」。李雅英本人也曾說過，「雅英」是專業形象，而「阿勇」是她與粉絲互動時展現的親民面，等於把自己的真性情完全打開給大家看。

圖／李雅英來台發展後相當成功，粉絲們提出看法，認為個性相當討喜。（翻攝李雅英IG）

圖／李雅英來台發展後相當成功，粉絲們提出看法，認為個性相當討喜。（翻攝李雅英IG）

有網友補充，她不只親和，笑容也很有感染力，幾乎每次表演都能保持活力滿滿的狀態，讓人感覺敬業又真誠，是許多韓籍啦啦隊成員中最「放得開」的一位。入境隨俗的態度，也讓她在台灣累積了穩定的粉絲群。

更多引新聞報導

PLG女球迷觀眾席「挺胸律動」爆紅！被神出是啦啦隊長 本人害羞回應

酒店妹榨乾人夫！「明天X老公」色色對話曝光 他淪ATM半年掏百萬

