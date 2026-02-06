李雅英捐兒福29萬台幣 郁方氣死開轟：拜託睜大眼睛

台北市2023年爆出1歲男童「剴剴」遭虐死案，長期關注此案的女星郁方多次在社群網站發聲，甚至到場聲援關心判決。昨(5日)郁方在臉書轉發韓國啦啦隊女神李雅英行善捐29萬台幣給兒福聯盟的新聞，直言自己聞此快要氣死，呼籲名人做善事要睜大眼睛。

因「剴剴」遭虐死案，負責督導的兒福聯盟的陳姓女社工爆涉案，台北地檢署2024年依照過失致死、偽造文書罪起訴陳姓女社工，並從重求刑，陳女否認犯罪，目前案由台北地方法院審理。上月底台北地院開庭審理，場外聚集許多民眾舉牌抗議，認為陳女和兒盟有重大疏失。

對此，郁方先前發文表示因為保母姊妹的宣判而失眠，也點名廢死團體和兒福團體，「來個公投直接把這個團體廢死吧！噢！對了還有兒福團體！你們這些貪嗔癡、官官相護又作偽証串供的高層們，也下地獄去吧」。昨她更轉發李雅英捐款給兒福29萬的新聞，怒轟：「我要氣死了，拜託請大家睜大眼睛好嗎？不要亂捐錢」。

而兒福聯盟去年發聲明稿回應：「未能盡早警覺保母的惡意矇騙，讓剴剴承受保母的折磨並失去寶貴生命，兒福聯盟再次致上最深的歉意；我們做得不夠的地方，虛心接受各方指正，待司法釐清真相，若有需承擔的責任也絕不迴避」，並強調過去一年從上到下更加上緊發條，大幅增加內稽內控，盼「不再漏接任何的孩子」，且澄清3點「不存在『未進行訪視，偽造訪視紀錄』之情事」、「謠傳『與保母勾結』及『欺騙家屬』檢方已排除」、「關於『社工主管、督導及機構包庇』之錯誤質疑」。

★《中時新聞網》提醒您：未經審判證明有罪確定前，應推定其為無罪。

★《中時新聞網》關心您，拒絕家庭暴力，請撥打110、113。

