李雅英捐兒福29萬台幣！郁方「心繫剴剴案」氣炸怒轟：不要亂捐錢

記者蔡維歆／台北報導

郁方現身力挺剴剴案。（圖／翻攝自臉書）

藝人郁方上月（27）日現身法院，力挺「剴剴案」最終宣判，替遭虐致死的男童剴剴聲援。如今郁方在臉書轉發韓國啦啦隊女神李雅英行善捐29萬台幣給兒福聯盟的新聞，直言自己聞此快要氣死，呼籲名人做善事要睜大眼睛。

兒福聯盟因將1歲男童「剴剴」轉介給保母劉彩萱及劉若琳姊妹照顧，導致剴剴遭受嚴重凌虐並最終死亡。檢方調查發現，兒福社工陳尚潔有10項重大過失，已依過失致死及偽造文書等罪嫌起訴。郁方事後於本案二審當日現身高等法院，公開表達對剴剴的聲援與對被告的強烈譴責。

郁方不滿李雅英捐錢給兒福聯盟。（圖／翻攝自臉書）

對此，郁方也曾發文表示因為保母姊妹的宣判而失眠，也點名廢死團體和兒福團體，「來個公投直接把這個團體廢死吧！噢！對了還有兒福團體！你們這些貪嗔癡、官官相護又作偽証串供的高層們，也下地獄去吧」。昨看到李雅英捐款給兒福29萬的新聞，讓郁方更忍不住轉發怒轟：「我要氣死了，拜託請大家睜大眼睛好嗎？不要亂捐錢」。

