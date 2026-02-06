李雅英捐兒福29萬遭郁方轟！ 她嗆老藝人「人家錢怎花關妳什麼事」

娛樂中心／綜合報導

網紅陳沂開嗆郁方（右）是老藝人，並直言「李雅英（左）的錢高興怎麼花，到底關妳郁方什麼事？」（圖／翻攝自李雅英IG、資料照）

兒福聯盟因將1歲男童「剴剴」轉介給保母劉彩萱及劉若琳姊妹照顧，導致剴剴遭受嚴重凌虐並最終死亡。藝人郁方日前才現身法院聲援剴剴，如今郁方在臉書轉發韓國啦啦隊女神李雅英行善捐29萬台幣給兒福聯盟的新聞，直言自己聞此快要氣死。對此，網紅陳沂開嗆郁方是老藝人，並直言「人家的錢高興怎麼花，到底關妳郁方什麼事？」

郁方在臉書轉發李雅英行善捐29萬台幣給兒福聯盟的新聞，直言自己聞此快要氣死。（圖／翻攝自李雅英IG）

陳沂今在社群發文，韓籍啦啦隊成員李雅英捐款給兒福聯盟29萬，被老藝人郁方發文痛罵，叫她捐錢睜大眼睛，不要亂捐錢！更表示自己快要氣死了。「不是啊，人家的錢高興怎麼花，到底關妳郁方什麼事？」認為兒福聯盟有問題，應該連署要求政府撤銷立案，而不是去出征捐款人。更何況李雅英是外國人，並不清楚台灣的事，捐款給一個政府立案的合法單位，卻莫名其妙被出征真是太倒霉了。

郁方在臉書轉發李雅英行善捐29萬台幣給兒福聯盟的新聞，直言自己聞此快要氣死。（圖／翻攝自郁方臉書）

陳沂最後寫道，最近讀魯迅深有感觸。很多人總是滿口仁義道德的框架，要求別人服膺於自己的價值觀。為了捍衛自己以為仁義道德，做什麼過分的事情都是理所當然，畢竟是為了成就更高的理想。百年後的世界一樣偽善又矯情呀！

