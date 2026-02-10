李雅英捐款兒福聯盟惹議 郁方連發質疑誰建議的：這是最好的洗白宣傳

郁方肯定李雅英捐款初衷，但質疑是誰建議她將善款捐給捲入「剴剴」案的兒福聯盟。（圖取自郁方IG、李雅英IG）



南韓啦啦隊女神李雅英近日在生日前夕捐款29萬元給兒福聯盟，引發外界討論。長期關注「剴剴」案的藝人郁方隨後發文呼籲「不要亂捐錢」，李雅英也為此發出長文致歉。郁方昨（9日）再度發聲，表示李雅英願意捐款的初衷值得肯定，但她質疑「是誰建議選擇兒福？」並直言不論有心或無意，此舉都成了替兒福「最好的洗白與宣傳」，怒批「濫用台灣人和韓國人的愛心」。

兒福社工陳尚潔捲剴剴案 李雅英捐款兒福讓郁方氣死了

事件起於李雅英捐款29萬元給兒福聯盟，盼為台灣社會盡一份心力，卻因該聯盟社工陳尚潔涉入「剴剴」案，並遭依過失致死、偽造文書罪起訴，使捐款行為引發質疑。郁方隨後在臉書轉發相關新聞，直言「我要氣死了，拜託請大家睜大眼睛好嗎？不要亂捐錢」，引起熱議。其後，李雅英發文道歉，表示遺憾未能即時掌握相關爭議，並承諾未來在選擇合作機構時將更加審慎考量。

面對外界質疑，兒福聯盟公開向李雅英致謝，並提出3點說明，強調部分網路討論引用的是2019年前資料，近5年來已進行服務與財務調整。兒福也到郁方粉專留言澄清，但郁方並不買帳，僅簡短回應「離開我的FB」。

郁方肯定李雅英心繫台灣 回擊酸民：因為你們讓更多人關注剴剴案

郁方昨再度發聲時，先肯定李雅英身為韓國人仍心繫台灣，「有心要捐款，真的很棒！」隨後話鋒一轉，質疑在李雅英不清楚相關爭議的情況下，究竟是誰建議她選擇兒福聯盟捐款，並直言「不管是有心或無意，完全無視兒福巨大的爭議，這都是一次對兒福團體最好的洗白和宣傳」。

郁方痛批兒福濫用台灣人和韓國人的愛心讓她難以接受，並指出，「我真的很謝謝陳姓網紅和廣大酸民團體辱罵我（雖然罵我的都被我罵回去還封鎖了，因為有你們（批評），讓更多的人注意到剴剴案。」郁方最後強調，自己無意參選或擔任任何職務，直言「我是要下架兒福」，痛批兒福對剴剴案態度輕佻、頻頻卸責，強調這正是她選擇站出來發聲的原因。

