李雅英捐款兒福聯盟讓郁方「氣死了」 陳沂：到底關妳什麼事？

韓籍啦啦隊女神李雅英近日捐款29萬元給兒福聯盟，引起郁方不滿。（翻攝自李雅英臉書）

韓籍啦啦隊女神李雅英近日捐款29萬元給兒福聯盟，由於該機構社工陳尚潔捲入「剴剴」案，因此引起藝人郁方不滿直呼，「我要氣死了，拜託請大家睜大眼睛好嗎？不要亂捐錢。」而李雅英經紀公司發道歉聲明回應此事。網紅陳沂今（6）日po文談及此事，指人家的錢高興怎麼花，「到底關妳郁方什麼事？」認為兒福聯盟有問題，應連署要求政府撤銷立案，而不是去出征捐款人。

李雅英因捐款29萬元給兒福聯盟，讓郁方不滿於臉書粉專「好門媳婦的秘密生活郁小方」po文，「我要氣死了拜託請大家睜大眼睛好嗎？不要亂捐錢。」事件發酵後，李雅英經紀公司發道歉聲明，期盼外界不要誤解其真心，並坦言遺憾未能及時察覺，未來在選擇合作機構時也將更加審慎考量。

陳沂今於臉書po文談及此事，強調人家的錢高興怎麼花，「到底關妳郁方什麼事？」如果認為兒福聯盟有問題，應該連署要求政府撤銷立案，而不是去出征捐款人。她認為李雅英是外國人，並不清楚台灣的事，捐款給一個政府立案的合法單位，卻莫名其妙被出征真是太倒楣了。

最後陳沂還透露，自己最近讀魯迅深有感觸，「很多人總是滿口仁義道德的框架，要求別人服膺於自己的價值觀。」為了捍衛自己以為仁義道德，做什麼過分的事情都是理所當然，畢竟是為了成就更高的理想。「百年後的世界一樣偽善又矯情呀！」

