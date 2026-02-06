李雅英捐款兒福聯盟29萬元 郁方心繫「剴剴案」怒轟：不要亂捐錢

剴剴案二審宣判，藝人郁方到場聲援，謝謝「剴爸剴媽」們出錢出力。白廷奕攝



2023年北市爆出1歲男童「剴剴」遭虐死案，負責督導的兒福聯盟陳姓女社工被控疏失，女星郁方長期關注此案，昨天（2/5）她在臉書轉發台灣Fubon Angels韓籍啦啦隊成員李雅英捐款給兒福聯盟的新聞，寫道「我要氣死了，拜託請大家睜大眼睛好嗎？不要亂捐錢」。

台北地檢署2024年依照過失致死、偽造文書罪起訴兒福聯盟陳姓女社工，請求從重量刑，陳女否認犯罪，目前案由台北地方法院審理，上月才開庭，場外聚集民眾舉牌，譴責保母和兒盟，郁方也到場並po出現場照片聲援。

廣告 廣告

郁方表示，自己為剴剴案最終宣判翻來覆去失眠，並點名「這個地球上最不需要存在的，就是廢死團體」，呼籲公投，並痛批「還有兒福團體！你們這些貪嗔癡，官官相護又作偽證串供的高層們，也下地獄去吧！」

更多太報報導

台北102歲人瑞突娶69歲看護！子女衝醫院「門口劫走老父」真相離奇

高雄博田醫院「廠商執刀」遭開罰 院長喊冤：「偷拍抹黑」變成醫院鬥爭工具

和車銀優同公司！金宣虎遭控逃稅 下場最重「恐遭判2年徒刑」