李雅英捐款兒福被她罵謙卑道歉 郁方改口肯定善心：妳超棒

年節將至，李雅英捐款希望將溫暖傳遞給偏鄉孩子。（翻攝自李雅英IG）

韓籍啦啦隊女神李雅英近日捐款29萬元給涉入「剴剴」虐童案的兒福聯盟，引來藝人郁方怒批。李雅英經紀公司今（6日）說明善意初衷並致歉，郁方態度也隨之轉變，再度發文肯定雅英善心，並祝她生日快樂，直呼：「妳超棒的啦！台灣愛妳！」

李雅英日前捐款29萬元給兒福聯盟，因該單位社工涉入「剴剴」案，長期關注該案的藝人郁方在臉書轉發新聞，情緒激動表示「快要氣死了」，直言：「拜託請大家睜大眼睛好嗎？不要亂捐錢。」

李雅英經紀公司今日則發出聲明致歉，說明捐款初衷是李雅英為迎接2月9日生日，希望讓偏鄉孩子在農曆新年期間也能領到「紅包」、感受幸福，並坦承未能及時察覺相關爭議，對社會傷痛深表歉意，對於外界的指正與建議虛心接受，未來將會更加審慎評估受贈單位並一同關注社會議題。

廣告 廣告

郁方晚間態度轉趨緩和，再度發文肯定李雅英的善心，也感謝經紀公司理解，並祝福她生日快樂，直呼：「妳超棒的啦！台灣愛妳！」





更多《鏡新聞》報導

具俊曄手寫信曝無盡思念大S 淚喊：下次見面我們會永遠在一起

張書豪帶兒遊日有感！ 見「電梯這一幕」大讚：育兒友善環境

「林宅血案」翻拍電影演員開心合照 王義川：殘忍噁心不要臉就是你們